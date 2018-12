Eerste schaatsmarathon in Arnhem? IJsclub Thialf is er helemaal klaar voor

ARNHEM - De Arnhemse ijsclub Thialf kijkt reikhalzend uit naar het komende schaatsseizoen. Want de baan op Sportpark 't Cranevelt is volgens ijsmeester Gerrit Wijers flink onder handen genomen. De ijsclub is dan ook klaar voor de strijd om de eerste marathon op natuurijs.

December is amper begonnen, maar bij de liefhebber kriebelt het misschien al. Waar wordt de eerste schaatsmarathon op natuurijs gereden? Vorig jaar viste Thialf nét achter het net en ging de eer naar het Overijsselse Haaksbergen. Hoe gaat Arnhem er dit jaar voor zorgen dat de eerste marathon wél daar wordt gehouden?

Baan geschuurd

IJsmeester Wijers heeft er alle vertrouwen in, want de baan in Arnhem ligt er volgens hem goed bij. 'We hebben het asfalt geschuurd. Dit betekent dat de bovenste laag van de baan glad is gemaakt', legt hij uit.

Volgens de ijsmeester wordt de baan door het opschuren 50 procent lichter. 'Hierdoor weerkaatst het zonlicht beter en daar wordt de baan weer minder warm van.'

'De concurrentie kunnen we aan'

Maar is het genoeg? Kan Arnhem de concurrentie aan met andere ijsbanen? Haaksbergen heeft dit jaar immers meterslange zonneschermen geplaatst en Noordlaren heeft de baan bespoten met witte wegenverf.

Wijers lacht wat aan de telefoon. 'Vorig jaar konden we met een donkere baan de concurrentie al aan met Haaksbergen en Noordlaren. Dus ja, dit jaar kunnen we de concurrentie zeker aan. Al blijft het natuurlijk wel een gezonde concurrentie. Alles valt of staat met de kracht van de zon. En daar hebben wij net zoveel last van als andere ijsbanen.'

De warme noordhoek

In de noordhoek schijnt de zon - de grootste vijand van de ijsmeesters - het meest. Hoe zit dat dit jaar? Wijers probeert dit deel van de baan ook zo koel mogelijk te houden.

'We hebben op dit deel van de baan kalk gebruikt. Dit mengen we met water zodat het een homogene substantie wordt. Dit wordt op de baan gelegd. De baan wordt dan nog lichter en koeler We hopen op deze manier de baan optimaal klaar te maken voor het seizoen', besluit Wijers.

