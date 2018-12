Deel dit artikel:













Voerman Museum zoekt werk van Voerman

HATTEM - Het Voerman Museum Hattem opent in het najaar 2019 een nieuwe Voerman-tentoonstelling, met als (werk)titel In Vervoering van Voerman.Deze kunstenaar, die Hattem uitriep tot zijn paradijs en de stad alleen bij hoge uitzondering verliet, heeft grote bekendheid gekregen vanwege zijn spectaculaire wolkenluchten boven de IJssel. De expositie wil echter meer bieden dan alleen de ongetemde Hollandse natuur. Voerman was immers ook verdienstelijk schilder van bloemen en stillevens, van het boerenleven te Kampen, de mensen in de Jordaan te Amsterdam of het leven te Antwerpen.

Geschreven door Mediapartner RTV Hattem

Het Voerman Museum Hattem is dan ook op zoek naar werken uit met name zijn vroege periode; werken van voor 1900 waaruit zijn virtuositeit eveneens blijkt. Maar dat is niet alles, het museum wil ook graag het verhaal van mensen weten over het werk van Voerman. Wat doet deze Voerman met u? Wat brengt u in vervoering van Voerman? Het Voerman Museum verzoekt particulieren en eigenaren vriendelijk om contact op te nemen met de organisatoren. Omdat bij deze tentoonstelling een boek zal verschijnen, hoopt men op veel beeldmateriaal in hoge kwaliteit. Reacties bij voorkeur in eerste instantie per e-mail met inbegrip van fotomateriaal en een beknopt verhaal en/of informatie over de herkomst van het werk kan worden gestuurd naar: de directeur Daphne Kampman-Maas info@voermanmuseumhattem.nl of naar de conservator Kristian Kreeft conservator@voermanmuseumhattem.nl. Voor telefonische informatie kan men bellen met: 038 4442897.