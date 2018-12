Berry Powel druk als klankbord van De Graafschap

DOETINCHEM - Berry Powel is als adviseur van De Graafschap drukker dan hij aanvankelijk dacht. De oud-aanvaller is sinds begin november actief als een van de drie klankbordgroepleden van de Doetinchemse voetbalclub en merkt dat zijn expertise richting de winterstop belangrijker wordt.

'Je wordt er wel fanatiek in', vertelt Powel over zijn functie als klankbord. 'Vrijwillig is natuurlijk niet vrijblijvend, dus ik wil me er wel optimaal voor inzetten.' Door de afwezigheid van hoofdscout Marcel Lötters neemt het klankbord volgens de oud-aanvaller ook diverse scoutingtaken over. Richting de winterstop hoopt De Graafschap in elke linie op versterking: 'Ik denk dat dat sowieso nodig is wil je een kans maken om rechtstreeks in de eredivisie te blijven', aldus de huidig aanvaller van amateurvereniging DVS’33.

'Geen slapende honden wakker maken

Hij geeft aan regelmatig contact te hebben met manager voetbalzaken Peter Hofstede. Richting de winterstop heeft Powel één speler nadrukkelijk aangestipt. 'Messi', grapt de oud-aanvaller. 'Nee, het is niet slim om op namen in te gaan en slapende honden wakker te maken.'



Komend weekend speelt De Graafschap een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag, een van de oud-werkgevers van Powel. 'Maar qua statistieken was het niet mijn beste tijd', vertelt de oud-aanvaller, die twee jaar onder contract stond in de Hofstad en slechts één keer scoorde, tegen De Graafschap. Hij verwacht een lastige avond voor de Superboeren, maar ziet kansen: 'Je moet er met gezond boerenverstand ingaan, je linies compact houden en weinig ruimte weggeven. In de omschakeling moet je dan durven voetballen en hopen dat je tot een resultaat komt.'



Vastigheid in systeem

Powel merkt dat De Graafschap de laatste tijd zoekende is. Tegen PEC Zwolle wisselde hoofdtrainer Henk de Jong naar een tactiek met vier verdedigers. 'Ik denk dat het vooral belangrijk is dat duidelijk wordt met welk systeem je gaat spelen en dat je daar aan vasthoudt', zegt de oud-aanvaller. 'De vele wisselingen zijn lastig voor een ploeg. Ploegen die in een vaste formatie komen eerder tot resultaten. Iedereen is gebaat bij duidelijkheid.'