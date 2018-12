Achterhoekse vlag zichtbaarder in de regio

DOETINCHEM - De Achterhoekse vlag wordt, na de lancering op de Zwarte Cross, steeds zichtbaarder in de regio. De vlag was al te zien bij de entree van stadion De Vijverberg in Doetinchem, maar sinds het duel tegen PEC Zwolle wordt de banier elke thuiswedstrijd mee het veld opgedragen.

'Dat vind ik heel mooi', aldus voorzitter Hans Boesberg van de supportersvereniging. 'We hebben een schitterende vlag met de skyline van Doetinchem, we hebben de vlag van De Graafschap en nu komt de Achterhoekse vlag erbij.'

De Achterhoekse vlag bestaat pas een aantal maanden. 'Er zijn er nu al ruim 4000 verkocht en die zie je als je buiten rijdt gewoon hangen', stelt projectleider Stefan Groothuis. 'Ik ben er misschien meer op gefocust, maar het is wel echt zo. Het is niet zo dat je helemaal groen voor de ogen wordt, maar je ziet hem echt wel veel hangen.' Ook bij de supportersvereniging van De Graafschap merken ze dat de vlag populair is. 'Met onze verloting van 25 vlaggen op onze website kwamen ook veel enthousiaste reacties', stelt Boesberg.



Friesland heeft hun vlag met de pompeblêden, maar de Achterhoekse vlag is nog niet zo kenmerkend. 'Als ik heel eerlijk ben heeft de Friese vlag een kleine voorsprong', stelt Groothuis. 'Het is wel heel gaaf dat je iets hebt waar je trots op bent. Voordat we net zo ver zijn als de Friese vlag zijn we nog wel even bezig, maar ik denk wel dat het inmiddels een symbool is dat heel veel mensen herkennen.' Voor de Zwarte Cross zijn grootse plannen met de vlag. 'Van de week kwam iemand op Facebook met het idee om het dak van de megatent compleet in de Achterhoekse vlag te maken', vertelt Groothuis. 'Ik ben een grote voorstander voor dit plan, maar het is niet zo makkelijk om te maken. Dat soort ideeën zijn wel heel erg gaaf.'