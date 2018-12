Deel dit artikel:













Dire Straits Experience (UK) in Openluchttheater Eibergen Foto: PR Openluchttheater Eibergen

LICHTENVOORDE - Ze stonden afgelopen maand nog in een uitverkocht theater Carré Amsterdam en ook de twee shows in het beroemde Parijse Olympia theater waren uitverkocht. De komende periode toert de The Dire Straits Experience naar Helsinki, Praag en Moskou en donderdag 23 mei staat de band in Openluchttheater Eibergen. Zeven topmusici uit Engeland, inclusief Dire Straits-bandlid Chris White.

De andere bandleden werkten samen met grootheden als Eric Clapton, David Bowie en Chris De Burgh. ‘'In mei komt de The Dire Straits Experience voor vier optredens terug naar Nederland. We zijn heel blij dat Eibergen daar bij zit’', vertelt programmeur Manon van Gaal. Natuurlijk komen alle bekende hits van Dire Straits voorbij. Van ‘Sultans of Swing’ en ‘Private Investigations’ tot ‘Brothers in Arms’ en ‘Money for Nothing’. Zaterdag 15 december start op een afgeschermd ticketkanaal de online voorverkoop voor donateurs. Als er kaarten over blijven is er maandag 17 december nog een vrije online voorverkoop. Een kaartje kost 32,50 euro, inclusief alle bijkomende kosten. Meer informatie over tickets en programma op www.openluchttheatereibergen.nl .