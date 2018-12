Ruim zes uur in de rij voor brokkendag als eerbetoon voor overleden Helga (51)

'Ik heb een foto gemaakt van de kerk, dat het echt zo vroeg was', vertelt Rein vanaf zijn stoel. Hij stond om 03.00 uur op, parkeerde zijn auto in de wijk Klarendal en liep naar de winkel in het centrum. 'De nacht was zo om. Het was wel stil op straat, maar ik heb een stoeltje gepakt en muziek opgezet.'

De reden van Reins vroege aanwezigheid is bijzonder. Zijn schoonzus Helga overleed dit jaar op 51-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Helga was groot liefhebber van de witte chocolade van Mousset. 'Het is een eerbetoon. Ik heb haar beloofd dat ik dit jaar chocolade zou halen en daar hou ik mij aan', vertelt de Arnhemmer geëmotioneerd. 'Het gaat goed, maar ik heb er nu wel een beetje moeite mee.'

Bekijk hier de reportage met Rein: (Tekst gaat verder na de video)

Haar naam in chocoladeletters

Diana, de vrouw van Rein, kwam hem tot zijn verrassing een bezoek brengen. 'Ik verklaar hem voor gek, zo vroeg', zegt ze. Maar Diana heeft ook veel respect voor haar man: 'Ik vind het heel stoer en lief, maar ook wel moeilijk. Mijn zusje is in april overleden, ik kon het daarom niet opbrengen om hier dit jaar zelf te gaan staan.'

Rein en Diana gaan even na 10.00 uur naar huis met witte chocoladeletters, precies zoals Helga ze lekker vond. Rein wil Helga's naam in witte letters neerleggen bij haar herinneringsfoto.

