Van Eijden trekt boetekleed aan: 'groep NEC grotendeels verantwoordelijk voor vertrek'

NIJMEGEN - Rens van Eijden stapt namens de spelersgroep van NEC naar voren om het vertrek van technisch directeur Remco Oversier toe te lichten. 'Je wil samen iets neerzetten. Dat is mislukt.'

De ervaren centrumverdediger voerde in aanloop naar dit seizoen verschillende gesprekken met Oversier die volgens meerdere bronnen door NEC aan de kant is gezet. Zelf beweerde Oversier woensdag dat alles in 'goed overleg' is gegaan. Van Eijden baalt van de situatie. 'Ik begrijp goed dat er iets moest gebeuren. Maar het is heel sneu voor Remco zelf.'

Niet geslaagd

NEC verloor al vijf keer. De kritiek over de samenstelling van de selectie werd steeds harder. Oversier werd de zondebok. De Gier bleef als hoofdtrainer buiten schot. 'Je praat met elkaar. Samen wilden we iets neerzetten. Je moet nu vaststellen dat dit tot op heden niet is gelukt. Daar baal ik van. De verantwoordelijkheid ligt grotendeels bij de groep', zegt Van Eijden.

Op zoek

Oversier heeft het volgens de routinier goed gedaan. 'Hij heeft een selectie neergezet waar iedereen op had gehoopt. En een trainer aangetrokken die zeer gewenst was bij het Nijmeegse publiek. Dat hij dan de kop van jut is, vind ik wel moeilijk. Ook omdat ik zelf de verantwoording pak dat het niet loopt. Het is jammer dat zijn naam er nu aan moet hangen. Maar je weet dat als de resultaten niet goed zijn, dat het onrustig wordt. Dan gaan ze op zoek.'

Emoties en frustraties

Ondertussen wordt van de selectie verwacht dat er nog veel punten gepakt worden voor de winterstop. Ook al is dat vrijdag tegen koploper FC Den Bosch. 'We hebben een mooie wedstrijd neergezet tegen Volendam. Dan wil je doorgaan. We hebben altijd gezegd dat er meer in zit. Ook na nederlagen. Er zijn in aanloop naar Volendam een hoop frustraties en emoties geuit. Dat resulteerde gelukkig in een fantastische tweede helft.'