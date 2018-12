Man masturbeert tegenover jonge vrouw in trein naar Zutphen

ZUTPHEN - Een 34-jarige man is deze week opgepakt nadat hij in een trein zichzelf bevredigde tegenover een jonge vrouw. De reiziger uit Eefde kon worden aangehouden op station Zutphen doordat de vrouw tijdig hulp inschakelde.

De man ging afgelopen dinsdagavond in een vrijwel lege coupé tegenover de 18-jarige vrouw zitten. Hij keek haar continu aan en begon zichzelf te bevredigen. De vrouw vond het bedreigend en besloot de coupé te verlaten om hulp te halen. Treinpersoneel schakelde de politie in. Op station Zutphen kon de man in de kraag gevat worden.

Complimenten van de politie

De politie is erg te spreken over het handelen van de vrouw en vraagt anderen hetzelfde te doen in zo'n situatie: 'Zorg dat je wegkomt, schakel hulp in, probeer gegevens te bemachtigen of maak foto's van de dader.'