Eigenaar truckbedrijf: 'Schrik enorm en weet verder niks'

NIJMEGEN - Eigenaar Willem Kersten van het Nijmeegse Korendal Trucks is enorm geschrokken van de brand die zijn bedrijf afgelopen nacht trof. 'En verder weet ik eigenlijk nog helemaal niets.'

Kersten zat in het buitenland toen hij in de nacht van dinsdag op woensdag hoorde van de brand bij zijn bedrijf aan de Rouwenboschweg. 'Je wil meteen weten wat er aan de hand is, maar ik weet nog steeds heel weinig. Ook over de schade kan ik niets zeggen. Ik ga nu meteen terug naar Nederland om te zien hoe alles erbij staat. En in de weer met de verzekeraar natuurlijk.' Met de politie had de bedrijfseigenaar naar eigen zeggen nog geen contact.

Hennepkwekerijen

Verbijsterd is Kersten over de hennepkwekerijen die de hulpdiensten tijdens de brand aantroffen in meerdere vrachtwagens. Het ging om kwekerijen die volgens de politie klaar waren voor gebruik. In andere vrachtenwagens lag drugsafval en materiaal voor het aftoppen van hennepplanten. Volgens Kersten gaat het om spullen van een voormalige huurder die naar het buitenland is vertrokken. De gemeente en toezichthouders zijn daarvan op de hoogte, stelt Kersten. De spullen zouden later volgen.

Brandstichtingen

Over de eerdere branden op hetzelfde bedrijventerrein tast Kersten in het duister. 'Vorig week was het aan de overkant van ons bedrijf inderdaad ook raak. Ik weet echt niet wat er aan de hand is. Misschien is dit het werk van een pyromaan.'

Zie ook: