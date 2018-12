Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Weer ongeval in 'gevaarlijke' bocht A50; busje over de kop Foto: Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink

ARNHEM - Op knooppunt Waterberg bij Arnhem is woensdagavond een busje over de kop geslagen. Het ongeval gebeurde in de bocht van de A12 naar de A50, waar zondag in nog geen uur tijd ook al twee auto's crashten.

De bestelbus kwam uit de richting van Utrecht en reed richting Apeldoorn. Door nog onbekende oorzaak raakte de auto van de weg en sloeg vervolgens over de kop. Het voertuig kwam daarna tegen de vangrail tot stilstand. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend. Zondagmiddag ging het op dezelfde plek ook al twee keer mis. In beide gevallen vloog er een auto uit de bocht. 'Pas op', twitterde de politie naderhand. 'Omdat het lang droog is geweest, ligt er olie en rubber op de weg. Dit kan bij regen leiden tot gladheid.' Of dat nu ook het geval was, is niet bekend. Zie ook: Twee auto's vliegen kort na elkaar uit dezelfde bocht 💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: