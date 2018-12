Poppodium Doornroosje bijna 50 jaar: 'Op rock & roll is ingeleverd'

'De eerste keer dat ik er kwam was tijdens een wietoogstfeest', vertelt Fred Maessen, eigenaar van platenzaak de Waaghals. 'De verhalen over blowende hippies, dat was echt zo', voegt schrijver Frank Antonie van Alphen toe.

Ongeorganiseerd, maar met liefde voor muziek; in de vijftig jaar die volgde is er volgens de huidige directeur, Toine Tax, weinig veranderd. 'De liefde voor muziek is altijd gebleven', zo zegt hij.

Veranderd

Hoe mooi het ook klinkt, veranderingen waren er wel degelijk. Langzamerhand groeide Doornroosje uit tot de professionele organisatie die het nu is. Ook verhuisde Doornroosje naar een nieuw, hypermodern pand, naast het Nijmeegse station.

De undergroundsfeer verdween. 'Het is professioneel geworden. Wat betreft rock & roll heeft Doornroosje ingeleverd', vervolgt Maessen. Daar kwam wel een toekomstbestendige locatie met prachtige akoestiek voor terug. 'Een prachtige zaal, met prachtig licht en prachtig geluid. Het is nu allemaal perfect geregeld', aldus de uitbater van de platenzaak. Iedere maand probeert hij Doornroosje te bezoeken. Merleyn, de kweekvijver van Doornroosje, bezoekt hij bijna iedere twee weken.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder video):

Groot feest

Het 50-jarig jubileum van Doornroosje wordt groots gevierd. Donderdagavond staat er een feestavond voor medewerkers, relaties en ex-medewerkers op het programma.

Voor de trouwe bezoekers is er zaterdag groot feest met '50 jaar Doornroosje: Upon The My-o-My'. Van rock, elektronica, soul tot jazz, alles komt voorbij. En dat is ook precies wat Doornroosje moet doen, meent de directeur. 'Breder programmeren. In het verleden waren wij er een lange tijd enkel voor punkliefhebbers. Tegenwoordig doen we alles.'

De toekomst zien ze bij Doornroosje zonnig in. 'De liefde voor de popmuziek is gebleven. Die blijft de komende vijftig jaar ook', zegt Tax. Op dit moment is het vooral aanpoten voor de feestelijkheden die komen gaan. 'We zijn hier al een jaar lang mee bezig', besluit de directeur.