Petitie tegen geitenhouderij Gendt. 'Wij krijgen er longontsteking van'

DOORNENBURG - Omwonenden van een geitenhouderij in Gendt maken zich ernstige zorgen om hun gezondheid. Zij krijgen naar eigen zeggen longontsteking door de geiten. Donderdagavond bieden zij zo'n 800 handtekeningen aan bij de gemeente Lingewaard met de vraag om er iets aan te doen.

Timmerman Pierre Goris had afgelopen voorjaar een dubbele longontsteking waardoor hij een tijd uit de running was. Samen met Reinier Peek ging hij in de buurt langs de deuren om handtekeningen te verzamelen, Beiden zijn naar eigen zeggen geschrokken van de verhalen van mensen die net als zij al longontsteking hebben gehad. Allemaal de schuld van de geitenhouderij, zeggen Goris en Peek.

'Niet gezegd dat mijn geiten verantwoordelijk zijn'

Ondertussen is geitenhouder Leeke Bouwens zich van geen kwaad bewust. 'Er heeft mij nog nooit iemand gezegd dat mensen longontsteking van ons bedrijf zouden kunnen krijgen.' Hij ziet het verhaal van de longontstekingen vooral als nieuw argument om hem weg te krijgen.

Staan de geiten er nu wel of niet illegaal?

Bij de geitenhouderij staan al sinds 2015 zo'n 2200 geiten. Illegaal, zo zegt de buurt. Want de gemeente Lingewaard had weliswaar een vergunning verleend voor de geiten, maar onder voorwaarde dat 1500 van de geiten in een nieuwe stal terecht zouden komen. Tot die tijd mochten ze staan in een schuur waar volgens de gemeente eigenlijk alleen spullen in opgeslagen mogen worden.

In augustus 2016 verleende het college die vergunning ook, maar omwonenden stapten naar de rechter. Die vernietigde in het voorjaar van 2017 de vergunning. Het college van burgemeester en wethouders had onder meer verzuimd om aan de gemeenteraad te vragen om een verklaring van geen bedenkingen tegen de bouw van de nieuwe stal.

Eerst wel toestemming van gemeente en toen weer niet

Intussen was de publieke opinie rondom geiten gekanteld na rapporten van onder meer het RIVM over het verband tussen geiten en longontstekingen. Bovendien had de provincie in september 2017 de geitenhouderij op slot gedaan: er mochten voorlopig geen geiten meer bij in Gelderland.

En waar het college eerst volledige medewerking verleende aan de geitenhouder in Gendt, adviseerde ze nu aan de gemeenteraad om niet meer in te stemmen met de bouw van een nieuwe stal.

Raad van State vond volksgezondheid een goed argument

Geitenhouder Bouwens ging naar de Raad van State en die vond dat Lingewaard gelijk had om geen nieuwe stal toe te staan. Want volgens de Raad van State was nog onduidelijk wat de gevolgen voor de volksgezondheid van omwonenden is. Daar wordt nog steeds onderzoek naar gedaan.

Daardoor bestaat nu de vreemde situatie dat Bouwens wel het recht heeft om 2200 geiten te houden, maar eigenlijk niet in de huidige stal. Die 'fout' moet worden hersteld. Daarom vraagt de geitenhouder nu alsnog om toestemming om de 1500 geiten in de bestaande schuur te houden.

College met de rug tegen de muur

Het college van burgemeester en wethouders zegt met de rug tegen de muur te staan. De geitenhouder hééft immers het recht om 2200 geiten te houden en het terrein ís nu eenmaal door de gemeente bestemd voor intensieve veehouderij. De enige die er nog een stokje voor zou kunnen steken is de provincie. Daarop hebben de omwonenden nu hun hoop gevestigd.

'Nogal wat dat ze ons leven kapot willen maken!'

Ze zouden het liefst zien dat de geitenhouderij verkast naar een gebied waar de huizen er niet zo dicht omheen staan. Geitenhouder Bouwens snapt niets van dat standpunt. 'Wij zitten hier al jaren en er zijn in heel Nederland heel veel geitenhouderijen. Daar gaan mensen toch ook geen handtekeningen ophalen dat ze zich zorgen maken?'

Emotioneel vervolgt hij zijn verhaal: 'Ik vind het nogal wat dat mensen ons weg willen hebben. Dat die zo ver gaan om ons leven helemaal kapot te maken. Ik vind dat heel ernstig.'

'Gemoederen lopen te hoog op'

Aan de andere kant lopen de emoties net zo hoog op. Omwonenden hebben een afspraak met de omgevingsdienst afgezegd omdat 'de gemoederen te hoog oplopen.'

Of de provincie uiteindelijk de uitkomst bied valt nog maar te bezien. Volgens juristen van de gemeente kán Gendt niet anders dan alsnog toestemming verlenen voor de bestaande gang van zaken. Dan stappen de bewoners naar de rechter.

Toch weer naar de Raad van State?

Mochten zij net als de Raad van State eerder oordelen dat de volksgezondheid zwaarder weegt, dan stapt Bouwens naar de rechter. Uiteindelijk zal het dan wel weer bij de Raad van State terecht komen. Maar omdat hier zo veel verschillende wetten een rol spelen, kan het maar zo zijn dat de Raad van State dan oordeelt dat de geitenhouder daar toch terecht zit. Wordt vervolgd.