Henneptelers doen het vaker in trailers

NIJMEGEN - Henneptelers kiezen vaker vrachtwagentrailers uit voor de productie van hennep. De afgelopen jaren trof de politie al op meerdere plekken opleggers aan met daarin kwekerijen. Bij een brand bleek afgelopen nacht hetzelfde aan de hand als bij een bedrijf aan de Rouwenboschweg in Nijmegen.

Het fenomeen van henneptrailers is dus niet nieuw. Afgelopen mei vond de politie nog twee opleggers in Alblasserdam met daarin enkele honderden planten. In februari bleek ook in Groningen een vrachtwagen in gebruik als plantage. De politie telde daar 250 hennepplanten en verrichtte één aanhouding. In januari bleek ook een vrachtwagen op een woonwagenkamp in Tholen onderdak te bieden aan hennep.

Grote vangst in Hoensbroek

In maart van dit jaar was de vangst zelfs behoorlijk groot in Hoensbroek. Het ging daar om vijf opleggers, waarvan er vier barstensvol hennep stonden. Nog eens vier zeecontainers waren in gebruik voor de productie van de softdrug.

Andere vondsten zijn al iets ouder. In januari 2016 bleken twee trucks in Wolvega in gebruik te zijn voor het telen van hennep. In augustus van hetzelfde jaar ging om twee vrachtwagens in Hardinxveld-Giessendam.

Politie zoekt getuigen in Nijmegen

In verband met de brand aan de Rouwenboschweg in Nijmegen is de politie op zoek naar getuigen. Bij de brand werden ook twee vrachtwagens met kwekerijen gevonden. Op hetzelfde bedrijventerrein woedde al drie keer eerder brand. De politie heeft oog voor een eventueel verband tussen de branden.

