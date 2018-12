Schooldirecteur bedreigd om wegsturen zwarte pietjes

WIJCHEN - De directeur van de Antoniusschool in Alverna wordt bedreigd. Dat zegt haar echtgenoot tegen Omroep Gelderland. Aanleiding is ontstane commotie rond de sinterklaasviering van de school. Leerlingen die woensdagmorgen verkleed als sinterklaas of zwarte piet het kinderfeest wilden vieren, moesten terug naar huis om zich om te kleden.

Zo ook zoontje Dave van Mariska Peters. De knul van 5 was helemaal klaar voor het sinterklaasfeest op school. Verkleed als zwarte piet ging hij naar het schoolplein. Maar verklede kinderen op de Antoniusschool in Alverna, dat was kennelijk niet de bedoeling.

De gebeurtenissen hebben ertoe geleid, dat de directeur van de basisschool in Alverna wordt bedreigd. 'We hebben contact met de politie', zegt haar man.

'Waar hebben we het over'

Op Facebook liet moeder Mariska van Dave eerder vandaag haar emoties de vrije loop op Facebook: 'Helaas voor Dave, hij mocht zich omkleden want pietenkleding was verboden op school. Met dikke tranen begon hij dit sinterklaasfeest. Zelfs bij het opwachten van de sint moesten alle pietenmutsen in de klas blijven... waar hebben we het over.'

Donderdag heeft ze een gesprek op de Antoniusschool, want het probleem moet de wereld uit voor Mariska Peters. Maar ze waakt voor escalatie. Ze schrijft: 'Het is niet de bedoeling om dreigmails naar de school te sturen.'

Het kwaad is al geschied. De directeur heeft nog geen aangifte gedaan van bedreiging bij de politie, zegt haar echtgenoot. 'We bespreken wat we nu moeten doen.'

De Antoniusschool valt onder de Wijchense scholenkoepel Kans en Kleur in Wijchen.

De schoolmoeder uit Alverna heeft haar bericht op Facebook inmiddels verwijderd.