Apeldoornse vrienden in veel te kleine Suzuki naar de Noordkaap

APELDOORN - Meer dan 7.000 kilometer rijden richting de Noordkaap. Voor vier Apeldoornse internetondernemers ging dat niet ver genoeg. Zij vertrekken vrijdagochtend voor de Noordkaapchallenge en dat doen ze niet in speciale terreinwagen, maar in een Suzuki Alto. Een flinke uitdaging, erkennen ze ook zelf, maar met de rit hopen ze veel geld op te halen voor het goede doel.

De Noordkaapchallenge is verbonden aan een jaarlijkse actie voor het rode kruis, van Serious Request. Nieuw dit jaar is dat deelnemers zelf ook nog een goed doel mogen uitkiezen. 'De internetjongens', zoals de vrienden heten, halen daarom ook geld op voor de Apeldoornse Stichting Leergeld. Die zet zich in voor kinderen van gezinnen die het financieel moeilijk hebben.

Piepkleine auto

Tim Mourik is één van de mannen die vrijdagochtend in de piepkleine Suzuki aan de tocht gaat beginnen. De auto is zo klein dat ze er met goed fatsoen niet met z'n vieren inpassen. 'Daarom gaan we ook nog met een andere auto', zegt Tim. 'Maar ik ben heel benieuwd hoe de Suzuki zich houdt. Hij is al 17 jaar oud, er zitten geen opties op en we rijden daar straks voornamelijk in het donker', blikt hij vooruit.

Vertrek vanuit Hilversum

Vanuit Hilversum zal Tim samen met zijn collega's Joost, Bart en Bart vrijdagochtend in alle vroegte vertrekken. Op 19 december zullen ze naar verwachting weer aankomen in Nederland. Daar zal bekend worden hoeveel de mannen hebben opgehaald voor het goede doel. Onderweg zullen ze bovendien, tegen betaling, nog allerlei opdrachten uitvoeren om nog meer geld op te halen. Zoals het echte internetjongens betaamt hebben ze een website in het leven geroepen waar hun bizarre reis te volgen is en waar je een donatie achter kunt laten.