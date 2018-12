Voorstondense Beek staat droog: 'Bodem scheurt en dieren graven gangen'

BRUMMEN - Hoewel het waterpeil in de rivieren weer stijgt en we deze weken veel neerslag te verwerken hebben, zijn de gevolgen van de aanhoudende droogte nog op veel plekken merkbaar. Bijvoorbeeld in de gemeente Brummen. Daar staat 5 kilometer van de Voorstondense Beek droog. Ook in de fraaie vijvers van Landgoed Voorstonden staat nauwelijks water.

De droogte in Voorstonden is een risico. Buiten het feit dat het toeristische gebied daarmee een deel van zijn schoonheid verliest, is de kans op blijvende schade groot. Dat stelt Jan van de Velde, voorzitter van de Bekenstichting.

Volgens Van de Velde tast de droogte de leemlaag op de bodem van de beek aan. 'Daardoor scheurt de leembodem', zegt hij. 'Maar ook dieren graven gangen omdat er nu geen water staat. En ook planten wortelen zich in de bodem. Dat zal uiteindelijk tot lekkage leiden', schetst hij de situatie. Het water dat in de beek zal stromen zal daardoor gelijk de bodem intrekken omdat de leemlaag niet meer intact is.

Wandelplezier vergaat

Het gebied is populair bij wandelaars, maar als er niet wordt ingegrepen is Van de Velde bang dat het wandelplezier in de toekomst vergaat. Toch ziet hij de toekomst niet somber in. 'Ik denk altijd in oplossingen en met een beetje samenwerking kunnen we er toch voor zorgen dat er wat water in de beek gaat stromen.'

De beken-kenner ziet in het gereinigde industriewater uit Eerbeek de oplossing. 'Dat water wordt nu al via een persleiding in de IJssel geloosd', verduidelijkt hij. 'Industriewater Eerbeek ligt aan de Kanaalweg, enkele tientallen meter van de Eerbeekse Beek. Haar effluent (gereinigd water) kan met gemak naar de Eerbeek worden geleid.' Volgens Van de Velde lost dat direct het droogteprobleem in de Voorstondense Beek op.

Onderzoek nodig naar kwaliteit industriewater

Het waterschap Vallei en Veluwe kent de problemen, maar geeft te kennen dat eventuele scheuren in de beek zich bij regenval vermoedelijk zullen herstellen. Toch kijken ze wel naar nieuwe mogelijkheden om de problematiek rond de droogte te lijf te gaan. 'Maar of dat industriewater geschikt is, hangt af van heel veel factoren. Van de kwaliteit van het water, van de temperatuur. Dat is iets dat we moeten onderzoeken', reageert een woordvoerder.