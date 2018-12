'Dit is echt uniek.' Bevrijdinsmuseum blij met blikken uit WO II

Een paar weken terug het museum door de bewoners Jessica en Rutger gebeld. Ze hadden iets ontdekt. 'Dit zien we eigenlijk nooit, dit is echt uniek', zegt Lenders over de ontdekking.

Het gaat om meerdere blikken, potjes en dozen met allerlei soorten voedsel zoals havermout, koffie en boontjes. 'Ik weet niet precies hoeveel het er zijn', zegt bewoonster Jessica. 'Maar het zijn er zeker meer dan dertig'.

Holle ruimte boven het raam

De bijzondere noodvoorraad kwam aan het licht toen het stel, dat het huis in 2015 kocht, aan het verbouwen ging. 'Daar ontdekte mijn man de blikken in een holle ruimte boven het raam.'

Rutger Goeting bij de afdekplaat waarachter de blikken jarenlang verstopt zaten. Foto: Omroep Gelderland

Haar man Rutger was direct enthousiast, dus belde hij meteen met het Bevrijdingsmuseum. Daar zagen ze direct de waarde van de vondst. 'We krijgen wel eens militaire blikken, of voedsel dat gedropt is, maar zulke blikken bij iemand thuis verstopt, maken we nooit mee', vertelt Lenders.

Bezoek van vroegere bewoners

Overigens diende de vondst zich, zonder dat Jessica en Rutger het doorhadden, maanden voor die tijd al aan. Een oudere vrouw kwam langs en vertelde dat ze vroeger op deze plek in Nijmegen woonde. Ze kreeg van Jessica en Rutger een rondleiding en de oude dame vertelde toen veel over het huis. Ook vroeg ze nog of de blikken al gevonden waren. Die opmerking kon Jessica toen niet plaatsen, maar inmiddels is alles op z'n plek gevallen.

Bevrijdingsmuseum

In depotkratten wordt de bijzondere collectie overgeheveld naar het Bevrijdingsmuseum. De bedoeling is dat de blikken vanaf 15 december voor het publiek te bewonderen zijn, tijdens een speciale expositie over voedsel in oorlogstijd.