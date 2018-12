Jack de Gier: 'professioneel omgaan met vertrek technisch directeur bij NEC'

door Richard van der Made

Technische baas Oversier maakte gistermiddag in samenspraak met de club bekend dat hij per direct vertrekt. Voor Oversier bestond nauwelijks nog draagvlak binnen het geplaagde NEC dat teleurstellend negende staat in de eerste divisie. De meeste spelers, onder verantwoordelijkheid van Oversier aangetrokken, voldoen niet waardoor de (interne) kritiek vooral op hem steeds verder toenam.

Langer proces

'Ik betreur dit soort situaties altijd', opent trainer Jack de Gier die voorlopig buiten schot blijft in het broeinest van De Goffert. 'Ik heb prettig met Remco samengewerkt, maar je moet er professioneel mee om kunnen gaan. Wij moeten verder. De club, de spelers en ik ook. Zulke processen zijn altijd hartstikke moeilijk in het voetbal, maar het was iets wat al langer speelde. Daarom sloeg het voor ons ook niet in als een bom. Er bestond een verschil van mening en daar zijn ze niet uitgekomen.'

Waarheid zeggen

Oversier werd uiteindelijk na vele discussies met verschillende geledingen door algemeen directeur Van Schaik en de Raad van Commissarissen bedankt voor bewezen diensten. Het contract voor onbepaalde tijd werd afgekocht door NEC. 'Soms moet je elkaar de waarheid zeggen om er als club beter van te worden', zegt De Gier daar enigszins cryptisch over. 'Resultaten spelen altijd een rol. Maar mijn mening, en die heb ik zeker, houd ik intern.'

Bekijk hier de reportage over NEC. (Tekst gaat verder na de video)

Meer werk

Voorlopig gaat De Gier zich nog wat meer bezighouden met scouting en andere technische zaken binnen NEC. Hij neemt dus voor een deel de rol over van Oversier. 'Ik was altijd al betrokken bij het bepalen van dat beleid. Bij Almere City was ik dat ook gewend. Totdat Robert Maaskant kwam, hebben we daar nooit een technisch directeur gehad. Er zal nu nog wat meer werk komen inderdaad.'

Veel stromingen

Het is een publiek geheim dat binnen NEC iedereen mee wil praten. Bestuurders, sponsors of commissarissen schromen al jaren niet om hun gepeperde mening te ventileren binnen de muren van De Goffert. Algemeen directeur Wilco van Schaik heeft er bijna een dagtaak aan om die stromingen allemaal in rustig vaarwater te houden. Duidelijk is dat De Gier ook vindt dat er kortere lijnen moeten komen binnen NEC en dat de invloed van de zogeheten 'vijfde colonne' ingeperkt moet worden. 'Het voetbalbedrijf moet door voetbal gerund worden', zegt De Gier daarover.

Hart en ziel

NEC geldt als een complexe club. Nog een paar nederlagen en ook de positie van De Gier zou wel eens ter discussie kunnen komen te staan. 'Je weet hoe het werkt'. zegt de trainer die al vijf nederlagen moest slikken. 'Maar ik vrees niks. Ik maak me daar totaal niet druk om. Niet voordat Remco Oversier ging, en nu ook niet. Ik werk om mijn manier en we doen dat met hart en ziel. We breken onze hoofden hoe uit deze situatie te komen. Ik ben heel blij hoe we als team gereageerd hebben na de overwinning op Volendam (5-1, RvdM). Dat is voor mij het belangrijkste.'