Karpers vinden thuis in drie recreatieplassen

BRAAMT - De Hengelsport Federatie Midden Nederland heeft meer dan honderd schub- en spiegelkarpers uitgezet in drie recreatieplassen in de Achterhoek. De federatie wil het sportvissen aantrekkelijker maken en een impuls geven aan de hengelsport.

'Af en toe moet je die vissen uitzetten, anders blijven er geen karpers meer over', vertelt beleidsmedewerker Frank Bosman van de Hengelsport Federatie Nederland Midden. Volgens hem plant de karper zich nauwelijks voort in Nederland en heeft de droogte grote invloed gehad op de dieren in kleinere wateren.

'In verschillende beken is de karper nu helemaal verdwenen omdat er geen water meer stond', aldus Bosman. 'We hebben nog wel karpers in de Achterhoek, maar ze zitten niet meer zo verspreid.' De schub- en spiegelkarpers werden uitgezet in Stroombroek (Braamt), ’t Hilgelo (Winterswijk) en de Slingeplas (Bredevoort).



Volgens sportvisser Edwin Piek, een van de vrijwilligers die meehielp, komt de uitzetting geen moment te vroeg voor de plas in Braamt. 'Ik heb meegemaakt dat ik dertig nachten voor niks heb gezeten omdat er heel weinig vis zit.' Bosman hoopt de vrijwilligers tegemoet te komen met de nieuwe lading vissen. 'Ik hoop dat de vissers blij zijn met de mooie karpers, en dat ze in het vervolg iets makkelijker een visje kunnen vangen op deze wateren.'