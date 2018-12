Special: Sporten met hersenletsel. Topsport!

Na maanden revalideren gaat Barbara weer naar school. Vanaf dat moment voelt ze dat ze anders is dan haar klasgenootjes. Ze wordt gepest omdat haar motoriek anders is. Op haar 15e hoort ze van haar huisarts dat ze niet aangeboren hersenletsel heeft. Dan begrijpt ze eindelijk waar ze al jaren tegenaan loopt.

Kijk hoe Barbara vertelt hoe ze uitvond wat er mis met haar was (tekst gaat verder onder de video):

Elke dag pijn

De gevolgen van haar hersenletsel zijn epilepsie en reuma. Barbara slikt veel medicijnen en heeft ontdekt dat sporten haar helpt om haar conditie zo goed mogelijk op te bouwen. Ze geniet ervan en sport minimaal tien uur in de week. Tenminste, als ze zich goed voelt. Want bij slechte weken zit dat er niet in.

Barbara doet al zes verschillende sporten. Sinds kort is ze ook begonnen met een cursus hardlopen speciaal voor mensen met reuma. Ze gaat helemaal los.

Bikkel

Een van haar lievelingssporten is zwemmen. Niet in het zwembad... nee, Barbara zwemt in open water. In de Spiegelwaal in Lent trekt ze regelmatig haar baantjes. Dolgelukkig wordt ze van dat vrije gevoel en haar favoriete omgeving.

Ze zwemt voor haar plezier, maar ook traint ze voor goede doelen. Voor de stichting Spieren voor Spieren haalde ze vorig jaar 2300 euro op.

Altijd positief

Leven met hersenletsel is ingewikkeld, maar Barbara heeft daar goed haar weg in gevonden. Als vrijwilliger bezoekt ze regelmatig scholen om te vertellen wat het betekent om te leven met niet aangeboren hersenletsel. Gelderland Sport gaat met haar mee naar het ROC in Nijmegen.

