'Ik ga Max Verstappen verslaan in de Formule 1'; Robert (12) is wereldkampioen karten

De Nederlandse vertegenwoordiger in de Formule 1 is zijn idool, maar ook dat is maar tijdelijk. 'Als ik later in de Formule 1 rijd, versla ik hem ook', zegt Robert tegen Omroep Gelderland vanuit het Braziliaanse Conde. Dit weekend stelde hij de wereldtitel veilig op het Circuit Paladino.

Foto: Facebook/Robert de Haan

Of hij het succes had verwacht? 'Ik wist dat ik heel goed was en dat ik bij de besten zou kunnen eindigen', zegt hij.

Rob Kleijs sprak op Radio Gelderland met Robert de Haan, maar begon bij zijn vader Cees.

Twee jaar geleden stapte de jongen in bij het team CRG Holland, een professionele racestal waar ook Max Verstappen en Guido van der Garde kennismaakten met de racesport.

Proefles van vijf minuten

In het najaar van 2014 kwam een droom voor Robert uit, hij mocht voor het eerst in een kart. Een proefles van vijf minuten was voldoende voor de kenners langs de baan in Lelystad. Die jongen heeft talent.

En angst komt niet in zijn woordenboek voor. 'Als je angst hebt, moet je het niet doen.'

De snelheidsduivel mag nog een seizoen uitkomen in de juniorenklasse. 'Robert was erg jong toen hij vorig jaar instapte, dus we moeten even kijken hoe we het nu gaan doen', zegt Roberts vader Cees.

Vrijdag komt Robert terug naar Nederland.