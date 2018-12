Schilderijenruil Marius van Dokkum Museum en Noord-Veluws Museum

NUNSPEET - Het Marius van Dokkum Museum en het Noord-Veluws Museum ruilen schilderijen. Het Marius van Dokkum Museum geeft het schilderij 'IJspret' van Marius van Dokkum aan haar collegamuseum in Nunspeet. In ruil krijgt het Marius van Dokkum Museum daar het werk 'Dwergmuis op jacht' van Marjolein Bastin voor terug.

De ruil is bijzonder, zeggen beide musea. Ter gelegenheid van het jubileumjaar van Marjolein Bastin is in het Noord-Veluws Museum een grote tentoonstelling van haar originele aquarellen te zien. Marjolein Bastin wordt haar hele leven al gegrepen door de schoonheid van de natuur. Zij brengt met haar schitterende tekeningen al meer dan veertig jaar de natuur dichtbij de mensen, onder andere via haar vaste rubriek in het weekblad Libelle. Bastins werk is internationaal bekend geworden, haar wenskaarten gaan de hele wereld over.

Humoristische voorstelling

Ook de boeken, ansichtkaarten en andere reproducties van Marius van Dokkum gaan de hele wereld over. De collectie van het Marius van Dokkum Museum wordt gevormd door schilderijen met een humoristische voorstelling, feitelijk hét handelsmerk van deze kunstenaar. Zijn doeken worden bevolkt door eenvoudige mensen in hun eigen leefomgeving; mensen die ondanks – of juist dankzij - hun eigenaardigheden sympathiek overkomen.

Interim-manager Koos Meijerink van het Noord Veluws Museum en directeur Corien van der Meulen van het Marius van Dokkum Museum werken vaker met veel plezier samen. Regelmatig levert het ene museum bruiklenen aan het andere museum maar van een 'kunstruil' zoals nu was nog niet eerder sprake.

Bejaarde waaghalzen

In het Marius van Dokkum Museum is tot en met 17 maart 2019 een werk van Marjolein Bastin te zien en in het Noord-Veluws Museum hangt een werk van Marius van Dokkum. In het Marius van Dokkum Museum is een van de lievelingswerken van Marjolein Bastin te zien, een muisje in het gras. Hoe langer je naar het werk kijkt hoe meer je erin ziet. Het zeer gedetailleerde kunstwerk 'IJspret' van Marius van Dokkum laat zien hoe bejaarde waaghalzen weer helemaal jong worden nu het eindelijk weer zo ver is dat ze kunnen schaatsen. De rollators staan nog bovenaan de helling… de ouderen glijden vrolijk naar beneden en binden de schaatsen onder. Dit zorgt voor vrolijke taferelen. Dikke pret!

'We verwachten dat we onze bezoekers een groot plezier doen door ze te wijzen op een hele bijzondere tentoonstelling dicht in de buurt', vertellen de vertegenwoordigers van beide musea eensgezind. 'En hoe kunnen we dat beter doen dan onze bezoekers een werk te laten zien uit de collectie van het andere museum.' Beide musea trekken bezoekers uit het hele land en zijn slechts twaalf kilometer van elkaar verwijderd, zodat een mooie combinatie ook mogelijk is.



Alle vrijwilligers van het Noord-Veluws Museum kregen woensdag een rondleiding door het Marius van Dokkum Museum, zodat ze precies kunnen vertellen wat bezoekers in Harderwijk kunnen verwachten. De medewerkers en vrijwilligers van het museum in Harderwijk bezochten het Noord-Veluws Museum al eerder.