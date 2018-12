Ineens ben je mantelzorger, dan verdien je wel een kerstboom

DUIVEN - Al zes jaar is Jannie mantelzorger voor haar man. Reden voor haar dochter Ivonne om haar moeder op te geven voor de kerstbomenactie van Omroep Gelderland. Omroep Gelderland-presentatrice Inge de Jager kwam langs om de kerstboom te brengen en mee te helpen optuigen.

Het leven van het gezin Eijkels veranderde toen vader des huizes getroffen werd door een hersenbloeding. Ivonne, de dochter van Jannie, vond haar vader onder zijn boot waar hij op dat moment aan het klussen was. De familie was jarenlang op het water rondom Giesbeek te vinden. Haar vader raakte aan de linkerkant halfzijdig verlamd met alle consequenties van dien; de boot ging de deur uit, ze moesten verhuizen naar een rolstoelvriendelijk woning, Jannie zegde haar baan op, alle zorg ging naar haar man. 'Dit heeft ons hele leven op de kop gezet', vertelt Jannie.

Trots op haar moeder

Ivonne die gelukkig vlak op de hoek woont, gaat geregeld op bezoek en elke keer is ze trots op haar moeder om te zien hoe ze zich met weinig financiële middelen er doorheen slaat. Normaliter was haar moeder in de decembermaand zelf heel druk met het maken van kerststukjes, om deze vervolgens te verkopen.

Reden voor dochter Ivonne om haar moeder en beste vriendin op te geven voor de kerstbomenactie. 'Ze doet alles voor ons en ze is niet alleen de mantelzorger voor mijn vader, maar ook mijn beste vriendin.' Daarom gunt Ivonne haar moeder deze feestdagen een heerlijke warme en Kerst.

Kerstbomenactie

Binnenkort is het weer zover. Dan zitten we weer met zijn allen bij de kerstboom om samen de meest gezellige tijd van het jaar te vieren. Maar voor sommigen mensen is het ook een maand van zorgen. Omroep Gelderland geeft daarom in de maand december kerstbomen weg aan mensen die extra aandacht verdienen. Jannie is één van de gelukkigen!