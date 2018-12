Meer dan tien jaar discussie, maar geen donjon

NIJMEGEN - Na jaren discussie is de kogel door de kerk: Nijmegen krijgt geen 'donjon'. De replica van een middeleeuwse toren zou worden gebouwd in het monumentale Valkhofpark. Het project blijkt uiteindelijk niet haalbaar. Er is geen omgevingsvergunning, de archeologische kosten zijn zeer hoog en er is nog steeds geen exploitant.

De donjon zou een replica worden van een van de verdedigingstorens van de middeleeuwse Valkhofburcht. De replica zou zo'n 50 meter hoog worden. De toren stond tot 1796 in het Valkhofpark, maar werd toen afgebroken.

In 2005 bouwde Nijmegen ter gelegenheid van het 2000-jarige bestaan van de stad, een replica met steigers en doeken die met foto's waren bedrukt. Dit leidde ertoe dat er uiteindelijk plannen kwamen tot de bouw van een replica. Maar daar was veel discussie over. Tegenstanders spraken van een 'luchtkasteel'. Er kwam uiteindelijk een referendum waarbij meer dan 60% van de stemmers voor de bouw was.

Fotomontage: Jeroen de Groot.

Drievoudige monumentale status

Een stichting werd in het leven geroepen om de bouw te realiseren, maar de gemeente Nijmegen stelde strenge voorwaarden. De gemeente zou niet meebetalen, dus moesten er externe financiers gevonden worden. Ook moesten de vergunningen geregeld worden. Dat was lastig omdat het Valkhof een drievoudige monumentale status heeft.

Teleurgesteld

De eis was dat de toren een openbare functie zou hebben, dat bezoekers tegen betaling konden genieten van het uitzicht. Lange tijd was de Radboud Universiteit in beeld als mogelijke huurder, maar ook die haakte in 2016 af.

De Valkhofburcht in 1641 door Jan van Goyen.

Het bestuur van de Stichting Donjon is teleurgesteld dat de toren er niet gaat komen: “Wij hebben vanuit onze grote betrokkenheid met de stad Nijmegen veel energie gestoken in de realisatie van deze toren die Nijmegen als oudste stad van Nederland nog beter op de kaart had gezet. Gezien onze ervaringen in de afgelopen jaren is herbouw van de toren in de nabije toekomst helaas onmogelijk gebleken.”

De gemeente Nijmegen gaat nu aan de slag met de renovatie van het park.

