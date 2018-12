Project tegen wateroverlast voor inwoners Bennekom

BENNEKOM - In Bennekom-Oost kunnen 1750 huishoudens meedoen aan een project tegen wateroverlast en droogte. Dit meldt de gemeente Ede dinsdag in een persbericht. De gemeente biedt de inwoners aan om de regenwaterafvoer af te koppelen van het riool.

Het regenwater wordt door middel van een systeem ondergronds verspreid in de tuin en stroomt hierdoor niet meer naar de rioolwaterzuivering. De bewoners worden hierover de komende jaren in verschillende fases benaderd.

Steeds vaker extreme weersomstandigheden

Klimaatwethouder Lex Hoefsloot vertelt dat we steeds vaker met extreem weer te maken hebben. ‘Hevige regenbuien zorgen soms voor veel water. Eind mei stonden de straten blank. Ook krijgen we vaker periodes van hitte en droogte. Afgelopen zomer hadden we daar last van. We hebben daar geen grip op, maar met wat aanpassingen houden we wel samen onze omgeving leefbaar.’

De wethouder nodigt inwoners van Bennekom-Oost uit om deel te nemen aan het project. Hij doet doe zelf ook mee. Deelname is vrijwillig en kosteloos.

Dit soort projecten is volgens de gemeente al vaker succesvol uitgevoerd. Eerder hebben inwoners aan de Burgemeestersbuurt, Stationsweg en omgeving, Oortveldlaan en omgeving in Ede deelgenomen. Ook aan de Weerkuislaan in Bennekom deden ruim 70 van de 100 huishoudens mee.

Op dinsdag 27 november werd er een informatieavond georganiseerd voor de inwoners uit de eerste fase. Begin volgend jaar ontvangen inwoners uit de volgende fase een uitnodiging.

Andere methodes

Het project is op dit moment alleen gericht op Bennekom-Oost. Voor inwoners die geen uitnodiging ontvangen zijn er andere manieren om wateroverlast te beperken. Zo is bijvoorbeeld het vervangen van tegels in tuinen door groen een effectieve manier om regenwater op te vangen. Meer informatie hierover is te vinden op www.operatiesteenbreek.nl.