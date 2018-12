Winterswijkse dansduo’s naar Europees Kampioenschap in Athene

WINTERSWIJK - Dansers Fleur Swienink en Manou te Voortwis en docenten Tim Aafjes en Kimberley Assink van PENTA Dance Department gaan komend weekend deelnemen aan het EK Hip Hop Doubledance in Griekenland. De Winterswijkers gaan hun titel verdedigen tegen andere duo’s uit Europa.

Fleur en Manon zijn geplaatst voor de Europese wedstrijd dankzij hun podiumplaatsen tijdens het afgelopen Nederlandse Kampioenschap. In een korte tijd is er een nieuwe mix gemaakt en aangeleerd door docent en choreograaf Tim Aafjes. De Winterswijkers gaan hun titel verdedigen tegen zeventien andere duo’s uit Europa in de categorie junioren.

Voor Tim en Kimberley is het Europese toneel geen nieuwe ervaring. Zij hebben twee keer een bronzen medaille behaald tijdens het EK in Ljubljana in Wenen en komend weekend hopen zij weer op het ereschavot te staan. Dit is niet zomaar gedaan: het duo moet dit uitvechten met 18 andere duo’s in de categorie senioren.

Voor Tim zit er nog een extraatje in het vat. Hij is door de organisatie van het EK gevraagd om hip hop choreografieën aan te leren aan teams op het EK en hij mag ook plaats nemen in het jurypanel.