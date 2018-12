Wethouder Ede: ik heb de oplossing voor Lelystad Airport

EDE - Wethouder Leon Meijer van Ede denkt de oplossing te hebben voor Lelystad Airport. 'Je zou het ook als zevende of achtste landings- en startbaan van Schiphol kunnen zien. Dan mag het met het Schipholverkeer kruisen en kun je klimmen naar hoogte', legt hij woensdag aan Radio Gelderland uit.

Europa heeft de manier afgewezen hoe minister Cora van Nieuwenhuizen vliegverkeer van Schiphol naar Lelystad wil verhuizen omdat het in strijd is met mededingingsregels. Tegenstanders denken dat daardoor de opening van Lelystad Airport opnieuw vertraging oploopt. Het ministerie gaat daar niet van uit.

'Laagvliegroutes van de baan'

'Voor mij is van groot belang dat de laagvliegroutes van de baan zijn', benadrukt Meijer. 'Hoe ze Lelystad gaan vormgeven is niet mijn pakkie an. Mijn belang is dat we in de gemeente Ede en op de Veluwe de rust houden die we hebben. En niet met een halve oplossing, laagvliegroutes die drie jaar mogen. We weten niet of het langer mag dan die drie jaar.'

Wethouder Meijer van Ede over zijn plan voor Lelystad Airport:

'Verkeerstorens moeten overleggen'

Problemen voor het luchtruim voorziet de Edese wethouder niet. 'De verkeerstorens moeten met elkaar overleggen. In Londen zijn er vier vliegvelden. Die maken gebruik van een luchtruim, waardoor ze niet laag hoeven te vliegen. Dat moet in Nederland ook kunnen met twee vliegvelden. En Lelystad ligt heel dicht bij Schiphol.'

