Door brand getroffen vrachtwagenbedrijf werd bewaakt uit angst voor brand

NIJMEGEN - Korendal Trucks, het Nijmeegse bedrijf waar in de nacht van dinsdag op woensdag een grote brand woedde, werd op dat moment bewaakt uit angst voor branden. De man die het bedrijventerrein in de gaten hield, hoorde een knal en wist gelijk dat het foute boel was.

Het bedrijventerrein wordt geteisterd door branden. Korendal Trucks bevindt zich schuin tegenover Daniëls Trucks, waar ruim een week geleden twee vrachtwagens volledig in vlammen op gingen nadat ze in brand waren gestoken. Enkele weken daarvoor was er een soortgelijke brand bij een ander bedrijf in de directe omgeving. Ook is er geprobeerd om het kantoor van een transportbedrijf in brand te steken.

Door de brand bij Korendal Trucks is ook het bedrijf Van Haren Trucks getroffen. Het vrachtwagenbedrijf huurde een deel van het terrein van Korendal Trucks en zit door de brand zonder stroom. Bij de brand zijn vermoedelijk zo'n twintig vrachtwagens verloren gegaan. De politie trof bij het bedrijf twee trailers aan die waren ingericht als hennepkwekerij. Een derde trailer zat vol met benodigdheden voor een kwekerij.

Vrijwillige bewaking ingesteld

Bedrijven in de omgeving brachten na de vorige incidenten een groep vrijwilligers op de been om het terrein te bewaken. Ondanks de bewaking is er afgelopen nacht toch weer brand ontstaan. Hoewel het volgens de veiligheidsregio nog niet duidelijk is of er sprake is van brandstichting, gaan ondernemers op het terrein wel uit van opzet. De bewaker hoorde vanuit zijn auto een explosie en zag direct vuur ontstaan bij de loods.

De bewaker bevond zich op dat moment op enige afstand van de loods waar de explosie plaatsvond en heeft geen verdachte personen gezien bij de loods. Het terrein waar de vrijwilligers posten is volgens hem groot en daarom niet volledig in de gaten te houden. 'Het posten heeft geen baat gehad', zegt een teleurgestelde Henk van Haren van Van Haren Trucks. 'We kunnen doen wat we willen, maar het heeft geen nut. Ze zijn ons te snel af, blijkbaar.'

Ondernemers steeds banger

De eerdere aangestoken branden leken goed gepland. Ondernemers in de omgeving zeiden recent erg ongerust te zijn. 'Met deze mannen moet je geen ruzie krijgen. Ze zijn koelbloedig, niet nerveus. Iedereen hier vraagt zich af: wie is de volgende?', vroeg eigenaar Frank Daniëls van Daniëls Trucks zich hardop af. Het antwoord blijkt nu Korendal Trucks.

