Grote brand bij vrachtwagenbedrijf Nijmegen, rookwaarschuwing voor inwoners in Weurt

De hulpdiensten zijn rond 2:15 uur uitgerukt en met zes tankautospuiten en één hoogwerker ter plaatse op het industrieterrein aan de westkant van Nijmegen.

De woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat er geen slachtoffers zijn. Door de richting van de wind kunnen mensen in Weurt mogelijk wel last krijgen van de rook. De brandweer adviseert daarom aan inwoners van Weurt om ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie in huis uit te zetten, om te voorkomen dat de rook in huis komt. Verder zijn er geen woonhuizen direct in de buurt van de brand.

Het bedrijf bevindt zich schuin tegenover Daniëls Trucks waar ruim een week geleden twee vrachtwagens volledig uitbranden nadat ze in brand waren gestoken. Enkele weken daarvoor was er een soortgelijke brand op een ander bedrijf in de directe omgeving. Op dit moment is er nog niks te zeggen of deze brand ook aangestoken is. De prioriteit ligt nu op het voorkomen dat de brand verder uitbreid, laat een woordvoerder weten.

