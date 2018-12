Water stijgt: veerdienst Millingen aan de Rijn-Pannerden weer in gebruik

MILLINGEN AAN DE RIJN - Na maandenlange droogte gaat het water in de Gelderse rivieren vanaf komende week eindelijk weer echt stijgen. Door het lage water moesten veel veerdiensten hun pontjes noodgedwongen uit de vaart halen. De meeste veerdiensten, die geen seizoenssluiting kennen, varen weer en ook de veerpont tussen Millingen aan de Rijn en Pannerden gaat vanaf woensdag weer varen.

Zeven weken lang lag de veerdienst van Bruno Kievits eruit. Door de lage waterstanden was het niet verantwoord om de overtocht te maken. Dat was vooral vervelend voor de vele wandelaars en fietsers die van de veerdienst gebruik maken.

Zo loopt het bekende Pieterpad precies langs deze route en dat geldt ook voor de EuroVelo fietsroute langs de Rijn. Ook zijn er meerdere mensen die de route gebruiken om met de fiets op hun werk te komen. 'Maar in de winterperiode, zie je die toch al wat minder', zegt Bruno Kievits.

Op de eerste dag na de wekenlange stremming is het de vraag hoeveel mensen weer gebruik gaan maken van de veerdienst. 'We hebben er een flinke periode uit gelegen. Nu we weer varen, moeten we maar zien hoeveel mensen ons direct weer weten te vinden.'

De veerpont vaart alleen als er mensen zijn die mee willen. De vaartijden zijn 9.00, 11.00, 13.00 en 15.00 uur.

Opknapbeurt veerpont

Sinds 16 oktober heeft de veerbaas dus geen inkomsten kunnen genereren uit de veerdienst. 'Vooral in de herfstvakantie hebben we dat gemerkt, waar we tussen de 200 en 300 mensen per dag overzetten', legt hij uit. Omdat hij niet kon varen heeft hij zijn veerpont maar een opknapbeurt gegeven. Ook heeft hij plannen om de aanlegsteiger te veranderen, zodat ze wel door kunnen varen als het water weer zo laag komt te staan als dit jaar.

Andere veerdiensten

Bijna alle veerdiensten die problemen ondervonden door het lage water zijn inmiddels weer opgestart. Sinds maandag kunnen fietsers en voetgangers weer gebruik maken van de veerpont tussen Dieren en Olburgen. Automobilisten kunnen daar sinds dinsdag weer meevaren. Ook het veer tussen Brakel en Herwijnen, in het Rivierengebied, is sinds eind vorige week weer hervat.