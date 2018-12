Oppositiepartijen in Provinciale Staten willen opheldering over vervuilde grond Vink

ARNHEM - De SP, Partij voor de Dieren en GroenLinks willen opheldering van Gedeputeerde Staten over het gebruik van vervuilde grond van afvalverwerkingsbedrijf Vink. Het Barneveldse bedrijf liet 850 ton verontreinigde grond tegen de regels in herkeuren.

Het televisieprogramma Zembla besteedde aandacht aan de zaak en bracht in beeld dat onder minstens twee nieuwbouwwijken in Barneveld vervuilde grond lag. Ook bleek dat de provincie Gelderland, die fungeerde als toezichthouder, niets deed met een rapport waaruit bleek dat de grond zwaar vervuild was.

De partijen willen onder meer weten of Gedeputeerde Staten kunnen aangeven op welke locaties vervuilde grond van Vink is terechtgekomen. Ook roepen ze op tot duidelijkheid over de hoeveelheid grond, de herkomst en de exacte samenstelling. Daarnaast wordt de vraag neergelegd of de provincie van plan is zelf uitgebreid bodemonderzoek te laten verrichten.

Via media vernomen

Namens de drie partijen geven Paul Kusters (SP), Maaike Moulijn (Partij voor de Dieren) en Joep Langeveld (GroenLinks) aan dat zij het onprettig vinden dat ze het beleid en handelen van de provincie ten aanzien van Vink via de media moeten vernemen. De drie halen onder meer berichtgeving van Omroep Gelderland aan die hen niet eerder ter ore was gekomen. Eerder werd de toezegging gedaan dat Provinciale Staten pro-actief geïnformeerd zouden worden.

