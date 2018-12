Speed-pedelec mag in Gelderland op fietspad blijven

ARNHEM - De uitzonderingsmaatregel voor de speed-pedelec blijft van kracht. Bestuurders van de snelle e-bikes mogen gebruik blijven maken van zestien fietspaden in Gelderland. De provincie deed onderzoek naar de effecten van de uitzonderingsmaatregel en concludeert dat die gehandhaafd kan worden.

Per 1 januari 2017 kreeg de speed-pedelec de status van bromfiets, omdat deze een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur haalt. Als gevolg van de veranderde status moesten bestuurders uitwijken naar de rijbaan binnen de bebouwde kom. Daar voelen ze zich echter onveilig. De provincie stelde een uitzonderingsmaatregel in en wees zestien plekken aan waar speed-pedelecs wel op het fietspad mogen blijven rijden.

Snelheid niet omhooggegaan

Om te toetsen hoe de uitzonderingsmaatregel uitpakt, stelde Gelderland een onderzoek in. Daaruit blijkt dat de speed-pedelecrijder er de voorkeur aan geeft het fietspad te blijven gebruiken. Ook is de gemiddelde snelheid niet omhoog gegaan en halen bestuurders gemiddeld gezien een snelheid van 33 kilometer per uur. Dat is acceptabel, vindt de provincie.

De provincie wil het woon-werkverkeer per fiets, in welke variant dan ook, graag aanmoedigen. Steden worden bereikbaarder en leefbaarder wanneer meer inwoners de afstand naar werk en huis per fiets afleggen, zo is de gedachte. Om die reden handhaaft Gelderland de uitzonderingsmaatregel voor zestien fietspaden in de provincie.

Onderbord

Op de fietspaden waar de uitzonderingsregel geldt werd het onderbord 'speed-pedelecs toegestaan' geplaatst. Op andere plekken zijn bestuurders verplicht de rijbaan te gebruiken. De provincie meldt dat het bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aandringt op een 'passende, landelijke maatregel' voor de speed-pedelec. Die moet leiden tot eenduidige en veilige regels voor de snelle fiets.