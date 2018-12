Stuw in rivier de Berkel weer open

LOCHEM - Waterschap Rijn en IJssel heeft de stuwen in rivier de Berkel woensdagmorgen weer opengezet. Door een breuk in een ondergrondse persleiding raakte de rivier ernstig vervuild. De grote schoonmaak van de Berkel bij Lochem is sneller achter de rug dan gedacht.

Afvalwater van de zuivelfabriek Friesland Campina dat in de rivier lekte, was geïsoleerd op een plek. Dinsdag rondde de baggerboot daar de schoonmaakwerkzaamheden af. Nu de stuw weer omlaag is, kan het water in de Berkel weer doorstromen zoals dat gewoonlijk gebeurde. De schoonmaakoperatie startte vorige week maandag en zou zo'n twee weken duren.

Zuurstofwaarden op niveau

De bodem en de oever van de Berkel zijn over een lengte van 1400 meter schoongemaakt. De bodemlaag en het water zijn afgezogen en ververst met water uit het Twentekanaal. Volgens het waterschap zijn de zuurstofwaarden in de Berkel inmiddels weer op niveau. In de komende periode wordt de rivier goed gemonitord, om te kijken of ecologisch herstel optreedt.

Begin september stierven duizenden vissen toen afvalwater van het nabijgelegen FrieslandCampina onbedoeld vermengd raakte met het water in de Berkel. De oorzaak van de breuk in de persleiding wordt nog onderzocht.

