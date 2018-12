Raad Arnhem toch in debat over radicaliseringsaanpak

ARNHEM - In de Arnhemse gemeenteraad is toch een meerderheid voor een debat over de radicaliseringsaanpak in de stad.

Aanleiding is een onderzoek van Omroep Gelderland. Raadslid Gerrie Elfrink (SP) diende al eerder een debatverzoek in. Hij wilde in gesprek met burgemeester Ahmed Marcouch (PvdA) over kritiek die wijkprofessionals, jongerenwerk en scholen hadden geuit bij Omroep Gelderland op de lokale radicaliseringsaanpak. Dat debatverzoek werd afgewezen, omdat er geen meerderheid voor was in de raad. Nu lijkt die meerderheid er toch te zijn.

Het nieuwe debatverzoek van de SP krijgt in ieder geval steun van de fracties van D66, CDA en PVV. Het debat zal op zijn vroegst over tien dagen plaatsvinden.

Kritiek

SP-raadslid Elfrink wil opheldering van burgemeester Marcouch over de kritiek op de lokale radicaliseringsaanpak. Uit gesprekken die Omroep Gelderland met 25 betrokkenen voerde, ontstond het beeld dat de gemeente Arnhem te weinig doet aan preventie. De aanpak is volgens betrokkenen vooral gericht op het direct voorkomen van een aanslag, en onvoldoende op het voorkomen dat jongeren radicaliseren.

Burgemeester Marcouch ging tijdens een interview met Omroep Gelderland niet in op de kritiek. Wel bevestigde hij met zijn uitspraken het beeld dat er vooral oog is voor repressie, maar niet voor preventie.

Voorlichting

SP-raadslid Elfrink wil onder meer van de burgemeester weten waarom de adviezen uit het rapport van Bureau Beke niet zijn opgevolgd. Bureau Beke deed in 2016 in opdracht van de gemeente onderzoek naar radicalisering in de stad. Uit gesprekken met mentoren, welzijnswerkers en jongeren bleek toen dat een meerderheid pleitte voor meer voorlichting voor kinderen op jonge leeftijd.

Die voorlichting lijkt grotendeels niet te zijn gegeven. Ook bleek uit een rondgang van Omroep Gelderland dat slechts een 'handjevol' scholen in Arnhem is getraind in het herkennen van en omgaan met radicalisering.

De vraag aan de burgemeester is nu welke verbeterpunten hij ziet en hoe deze 'op kortst mogelijke termijn doorgevoerd gaan worden', aldus Elfrink.

Kadernota Veiligheid

Dinsdagavond debatteert de raad over de Kadernota Veiligheid. Daarin worden de prioriteiten in het veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar besproken. Ook de radicaliseringsaanpak komt aan bod.

Verschillende raadsleden, onder wie Daniël Becker van de ChristenUnie, zeggen dat de berichtgeving van Omroep Gelderland 'onderwerp van gesprek zal zijn'. Maar raadsleden Ine van Burgsteden (CDA) en Sabine Andeweg (D66) verwachten dat er weinig ruimte is om inhoudelijk op de kritiek in te gaan. Daarom steunen ze het debatverzoek van SP. 'Ik vind het een te belangrijk onderwerp om weg te schuiven onder de Kadernota', aldus Andeweg.

Terreurverdachten

Arnhem kampt met een harde kern van mogelijk jihadistisch geradicaliseerde jongeren. Eind september werden verschillende terreurverdachten in Arnhem opgepakt. Een van de verdachten is weer op vrije voeten. Het gaat om een 18-jarige man uit Arnhem.

