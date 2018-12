Hoera het is weekend! Dit zijn de leukste tips

ARNHEM - Ook dit weekend is er natuurlijk weer genoeg leuks te doen in de provincie. Heb jij nog geen idee wat je gaat doen? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste tips weer voor je op een rijtje gezet.

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke week zet ze ook de leuke tips voor het weekend voor je op een rijtje.

Het is tijd voor kerstmarkten!

Het eerste weekend na Sinterklaas zijn er natuurlijk vooral veel kerstuitjes. Zo kun je naar diverse kerstmarken in onze provincie gaan. Zaterdag kun je naar Kerst bij de Molen in Oostendorp en naar de kerstmarkt in Doesburg. Zondag kun je in de kerstsfeer komen in Rekken en Bemmel.

Grootste Kerststal van Europa

Bij Museum Orientalis kun je vanaf zaterdag de grootste kerststal van Europa bewonderen. De bouwers zijn twee weken lang, zeven dagen per week bezig geweest met de bouw van de stal. In het diorama van ruim 100 vierkante meter zijn ruim 1800 figuren te zien.

Winter in het Nederlands Openluchtmuseum

Vanaf dit weekend wordt het Nederlands Openluchtmuseum weer helemaal in winterse sferen gebracht. Het museumpark wordt omgetoverd tot de Hollandse winter van vroeger. Er zijn vuurkorven, een ijsbaan, een glijbaan, oud-Hollandse winterse ambachten en midwinterhoornblazers.

Gelredag in Zutphen

Tijdens de Gelredag in het Regionaal Archief Zutphen kun je zaterdag een kijkje nemen achter de schermen van het archief. Ook kun je daar een middeleeuwse zolder bewonderen. Je bent welkom van 10.00 tot 12.00 uur.

Genieten van muziek, gewoon bij de buren

Zondag wordt weer op verschillende plekken in de provincie Muziek bij de Buren gehouden. Tijdens het huiskamerfestival veranderen huiskamers in Arnhem, Ede, Nijmegen, Wageningen en Zwolle in intieme podia. In de huiskamers geven lokale talenten bijzondere optredens.

Wandelen in Beltrum

Wil je de pepernoten er af wandelen, dan kan dat zondag in Beltrum met de Midwinterhoornwandeling. De wandeltocht kent twee afstanden, 5 en 12 kilometer. Ruim 40 midwinterhoornbloazers staan op verschillende plekken langs de route. Starten kan tussen 11.30 en 14.00 uur.