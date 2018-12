Moegestreden Albert Schuurman (71) moet door; beroepsziektezaak opnieuw voor de rechter

Duizenden kilometers reed Albert Schuurman naar ziekenhuizen voor behandelingen en onderzoeken. Alles stond in het teken om de oorzaak van zijn gezondheidsproblemen te achterhalen. Toen het voor hem duidelijk was dat de oorzaak bij zijn werk lag, is hij zestien jaar geleden begonnen met zijn strijd om zijn gelijk te halen.

Jarenlang reageerde Wienerberger niet op zijn klachten. Daarna volgden getuigenverhoren, waarna advocaat Hanneke van Ommen tien jaar geleden uiteindelijk besloot om de zaak op zich te nemen. Pro deo zet zij zich in voor Schuurman. 'Ik vond het een schrijnende zaak en daarom ben ik ervoor gegaan', zegt Van Ommen.

Rechter stelt Schuurman in gelijk

De stof mangaan is een metaal dat wordt gebruikt bij de productie van bepaalde kleuren bakstenen. Volgens Schuurman heeft hij door blootstelling aan mangaan tijdens werkzaamheden hersenletsel opgelopen. De steenfabriek heeft dit standpunt altijd bestreden.

Meerdere deskundigen hebben geconstateerd dat er sprake is geweest van blootstelling aan mangaan tijdens het werk van Schuurman. Volgens hen is het denkbaar dat deze blootstelling de oorzaak is van de gezondheidsklachten. De rechter stelde drie jaar geleden op basis hiervan dat aangenomen kan worden dat de ziekte door het werk in de steenfabriek is veroorzaakt.

De rechter bepaalde vervolgens dat Wienerberger verantwoordelijk en aansprakelijk is voor alle kosten die Schuurman heeft moeten maken in verband met zijn beroepsziekte. De advocaat van baksteenfabrikant Wienerberger wil niet reageren, omdat de procedure nog loopt. Wienerberger ging in hoger beroep en moet nu gaan aantonen dat het bedrijf aan de zorgplicht heeft voldaan en dat er voldoende maatregelen waren getroffen om blootstelling te voorkomen.

Kijk hier naar een reportage uit 2016 over Albert Schuurman (de tekst loopt door na de video):

Tegenwerking

Albert Schuurman trad in 1975 bij de steenfabriek in dienst. Tot 1997 had hij nergens last van. Toen kreeg hij voor het eerst klachten, waarna hij in 1999 moest stoppen met werken. Ondanks de tegenwerking van Wienerberger blijft Schuurman doorgaan met zijn strijd. 'Ik voel mij als een proefdier gebruikt, want Wienerberger wist van de ernstige gevaren van het inademen van mangaan. De steenfabriek heeft totaal niets ondernomen om de werknemers te beschermen of in kennis te stellen van de gevaren van het inademen van de giftige stof mangaan. Nog steeds word ik met messen in mijn rug gegooid, doordat Wienerberger leugens blijft verspreiden om hun fouten weg te werken', zegt Schuurman.

Volgens Schuurman werkt het bedrijf in de productie nog steeds met mangaan, maar zou er inmiddels een deksel op de menger zijn geplaatst om inademing met mangaan te voorkomen. Ook is de werkplek van het bedieningspersoneel inmiddels afgeschermd en zijn stofmaskers verplicht. De deskundigen hebben niet onderzocht of werknemers nu nog steeds ziek zouden kunnen worden van het gebruik van mangaan.

Gevaren gevaarlijke stoffen onderschat

Jaarlijks telt Nederland zo'n 25.000 beroepszieken. Maar in een klein deel van deze gevallen wordt er ook daadwerkelijk een procedure gestart. De Inspectie SZW constateert in het jaarverslag van 2017 dat de gevaren van blootstelling aan gevaarlijke stoffen nog steeds worden onderschat. Bij meer dan 80 procent van de geïnspecteerde bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen moest de inspectie handhavend optreden. Jaarlijks overlijden circa 4100 mensen aan eerdere blootstelling.

Kortere procedures

Bureau Beroepsziekten FNV vindt de procedures die werknemers moeten voeren veel te lang duren. Voormalig minister Asscher heeft een poging gewaagd om een expertisecentrum in het leven te roepen. Dit expertisecentrum zou als onafhankelijk onderzoeksorgaan een adviserende rol kunnen spelen om zo het werk voor de rechter te versimpelen en procedures te verkorten. Maar de werkgevers waren tegen dit plan.

Inmiddels is de Letselschade Raad sinds begin dit jaar in opdracht van het ministerie bezig om met grote groepen betrokkenen, zoals vakbonden en verzekeraars, de Gedragscode Behandeling Beroepsziekten te ontwikkelen. 'Het doel is dat de procedures hiermee verkort worden en dat sneller de omvang van de beroepsziekte in beeld komt', stelt Olaus Wildbret van vakbond FNV. Naar verwachting zal de gedragscode begin 2019 klaar zijn.

De FNV blijft de wens houden gespecialiseerde rechters aan te stellen, maar dat lijkt voorlopig nog niet te gaan lukken. Voor de langere termijn bepleit de bond een wettelijke plicht voor werkgevers om hun werknemers te verzekeren tegen de gevolgen van beroepsziekten.