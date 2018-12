'Bedenken ze dat achter een tafel?' Warnsvelders vinden gevaarlijk kruispunt weinig verbeterd

WARNSVELD - Omwonenden van de gevaarlijke kruising in Warnsveld willen dat de provincie de plek veiliger maakt. Ook de gemeenten Zutphen, Lochem en Bronckhorst hebben over de kruising van de Lochemseweg met de Almenseweg aan de bel getrokken bij de provincie. Er gebeuren, ondanks recente aanpassingen, nog steeds te veel ongelukken, vinden ze.

Directe aanleiding van de oproep is het ongeluk ruim 2 weken geleden. Twee auto's botsten bij de kruising op elkaar. Eén van de twee sloeg daarna over de kop. Er raakten twee mensen gewond.

Wekelijks raak

De kruising is berucht; er gebeuren veel vaker ongelukken. Volgens buurtbewoner Hein Smeerdijk is dat wekelijks: 'Dan zie je de blauwe lichten en dan weet je wel weer hoe laat het is.' Hij kan vanuit zijn huis de kruising net zien. 'Ik woon hier al sinds 1972, er gebeurden altijd al veel ongelukken. Vroeger waren de gevolgen ook vaak ernstig, dat is gelukkig wel minder geworden.'

Smeerdijk vindt wel dat de situatie iets is verbeterd sinds de provincie het kruispunt heeft aangepast, maar nog steeds is het niet optimaal. 'Het is half werk.' Hij hoopt dat er uiteindelijk een rotonde rotonde komt.

Weinig verbetering

'Bedenken ze dat nou achter achter een tafel?', vraagt Ronnie Noach zich af over de verbetering van het kruispunt. Hij woont verderop aan de Lochemseweg en staat achter het idee van een rotonde. 'Ja, dat is beter dan zo'n gelijkvloerse kruising, met ook nog fietspaden en een ventweg.'

Ook Noach ziet weinig verbetering sinds de aanpassingen van de provincie. 'De uitvoegstrook is weggehaald, daardoor is er nu heel weinig ruimte als je af wil slaan. Daardoor staat het kruispunt heel snel vast en moet achteropkomend verkeer vol in de remmen.'

Kritisch kijken

De gemeenten Bronckhorst, Zutphen en Lochem hebben een brief gestuurd naar gedeputeerde Conny Bieze, waarin ze vragen om nog een keer goed te kijken naar de kruising. Ze vragen Bieze om op korte termijn maatregelen te nemen.

De provincie zegt dat een verkeersdeskundige heeft geconstateerd dat de kruising voldoet aan de normen, maar laat wel weten dat ze op korte termijn nog wel een keer kritisch gaat kijken hoe de veiligheid vergroot zou kunnen worden.



