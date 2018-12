Hoofdverdachte Ermelose chaletmoord Janet S. blijft erbij: ik ben onschuldig

Zij wordt samen met drie andere verdachten verantwoordelijk gehouden voor de dood van de zakenman Ton Kuijf uit Amersfoort bijna vijf jaar geleden. Hij is destijds op beestachtige wijze vermoord op een vakantiepark in Ermelo. Janet S. werd daar eerder tot 20 jaar cel voor veroordeeld.

Zowel Janet S. als justitie ging in hoger beroep. Zij zegt onschuldig te zijn en het Openbaar Ministerie wil dat er tbs met dwangverpleging wordt opgelegd. Ook moet S. voor moord worden veroordeeld en niet voor doodslag, vindt het OM.

Op vakantiepark Strokel in Ermelo werd in maart 2014 na een brand in een chalet het lichaam aangetroffen van de 58-jarige zakenman Ton Kuijf. Hij was in plastic gewikkeld en vreselijk toegetakeld met een bijl en een mes. Het spoor leidde naar de destijds 28-jarige Janet S die de zakenman op een sekssite had leren kennen. Ze stuurden elkaar veel berichtjes. Het motief voor de moord is nooit duidelijk geworden.

Kijk hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de video):

Hennepkwekerij

Janet S. verscheen dinsdag in een rolstoel voor de rechter vanwege een verwonding aan haar been. Ze bleef tijdens de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep rustig. Wel schudde ze af en toe haar hoofd, want ze blijft bij haar verhaal dat niet zij maar een medeverdachte de moord heeft gepleegd. Ze zouden met het slachtoffer hebben afgesproken in het chalet om te praten over het opzetten van een hennepkwekerij.

Janet S. erkent dat ze betrokken was bij de brandstichting en het laten verdwijnen van het lijk en de auto van de zakenman. Maar de moord zelf heeft zij niet gepleegd, zegt ze. Maar een van de medeverdachten heeft verklaard dat hij Janet S. met een bijl heeft zien inhakken op het lichaam van de zakenman. Om dat bewijs onderuit te halen kwam haar advocaat met een 3D-reconstructie met als doel nieuw onderzoek. Maar daar wil justitie niets van weten.

Kijk hier naar de reconstructie (de tekst loopt door onder de video):

Eerder veroordeeld

Saillant detail is dat Janet S. in 2006 ook al eens is veroordeeld voor een soortgelijk vergrijp. Ze werd toen veroordeeld tot drie jaar cel voor het doodsteken van een man die seksuele toenadering had gezocht. De rechter besloot dinsdag dat er geen officiële reconstructie komt en Janet S. hoeft ook niet worden onderzocht. Volgende week maandag gaat de zaak verder en zal ook de eis bekend worden.