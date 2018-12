Schulden in één op de zes Nijmeegse huishoudens

NIJMEGEN - Ongeveer 15.000 Nijmeegse huishoudens hebben te maken met risicovolle of problematische schulden. Dat is ruim 15 procent van alle huishoudens in de Waalstad. De gemeente gaat de komende jaren steviger inzetten op de problematiek.

Op dit moment worden lang niet alle probleemgevallen door de gemeente geholpen. Van de in totaal 15.000 huishoudens worden er door instanties die hulp bieden bij financiële problemen nog maar 3000 tot 3500 bereikt. Om dat aantal omhoog te krijgen, staat er een campagne op de planning om schulden makkelijker bespreekbaar te maken.

Tienduizenden euro's schuld

'Veel huishoudens zijn tijdelijk in financieel zorgelijke omstandigheden en kunnen daarna op eigen kracht weer verder', schrijft de gemeente. Als er eenmaal sprake is van huishoudens met problematische schulden, dan zijn de schulden fors. 'Die huishoudens hebben een gemiddelde schuld van ongeveer 45.000 euro en hebben gemiddeld tien schuldeisers. De maatschappelijke kosten van problematische schulden bedragen ongeveer 100.000 euro per casus.'

Met een financieel expert in ieder stadsdeel, speciale hulpgesprekken en een samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, zorgverzekeraars en nutsbedrijven, moeten huishoudens met financiële problemen eerder in beeld komen. 'Sommige huishoudens weten de weg naar financiële en schuldhulpverlening niet te vinden. Andere huishoudens willen liever niet in het strakke regime van de schuldhulpverlening gaan', aldus de gemeente. Ook is er in veel gevallen sprake van schaamte.

Zeven miljoen euro voor aanpak

In totaal is er de komende drie jaar bijna 7 miljoen euro gemoeid met de nieuwe schuldenaanpak van Nijmegen. 'We hopen meer mensen te bereiken in een vroeg stadium, omdat met een klein beetje ondersteuning erger kan worden voorkomen', besluit wethouder Renske Helmer (Armoedebestrijding).