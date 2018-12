'Ik kon het bijna niet geloven', Anhangers blij met wederopstanding Bennie Jolink

LOCHEM - Toen Normaal aankondigde op Hemelvaartsdag eenmalig weer te gaan optreden in Lochem, gingen de harten van menig Anhanger sneller kloppen. De fans van de Achterhoekse dialectrockband zijn vooral blij verrast met de wederopstanding van Bennie Jolink.

'Ik kon het bijna niet geloven', aldus voorzitter van het Angerhangerschap Henk Kelder. 'Toen het tot me doordrong dacht ik: 'Dat is een mooi Sinterklaascadeau'. Ik dacht dat er misschien met de kerstdagen of met Pasen een keer een concert zou komen. Maar dit is toch wel heel wat anders.' Anhanger Arno Maalderink is blij dat Normaal weer gaat optreden: 'Ik vind het prachtig, echt heel mooi. Een Normaal-concert is niet zomaar een concert. Dat is een hele belevenis. Ik kan me er gruwelijk op uitleven.'



Arno's zoon Evert, ook Anhanger, had ook niet verwacht dat Normaal nog zou gaan optreden: 'Toen ik de gezondheid van Bennie Jolink zag in 2015 en 2016 toen hij met de Pensionado's optrad, had ik het idee dat het de laatste keer was.' Kelder gaat er vanuit dat het optreden op Hemelvaartsdag 2019 echt de laatste is. 'Ga er echt maar vanuit dat het de laatste keer is', aldus Kelder, die dubbel zo hard gaat genieten. 'Mooi in de open lucht in Lochem, mooi man.'

Zie ook: Herboren rocker Bennie Jolink: 'Nooit meer dood- en doodziek op het podium'