Spiegeltent mogelijk weg van Simonsplein in Doetinchem

DOETINCHEM - De traditionele Spiegeltent staat vanaf 2020 mogelijk niet meer op het Simonsplein in het centrum van Doetinchem tijdens carnaval. Na elf jaar is de organiserende stichting op zoek naar een nieuwe locatie, mede om ondernemers in de binnenstad tegemoet te komen.

'Op het Simonsplein bezetten we het hele centrum, daar hebben ondernemers last van', weet Patrick Berendsen, bestuurslid bij stichting Carnaval in Leutekum, organisator van de activiteiten in de binnenstad tijdens het feest. 'We zijn niet onwelwillend om iets te veranderen.' Als mogelijke nieuwe locaties voor de Spiegeltent kijkt de stichting naar de Varkensweide, de Bleek, de D-toren en de evenementenlocatie voor het stadhuis. 'Maar die laatste vind ik de minste', vertelt Berendsen, denkend aan de verkeersdrukte. 'Aangezien niet iedereen altijd nuchter is tijdens carnaval, is dat een risico.'



Inmiddels is overleg geweest met burgemeester Mark Boumans en moeten de plannen richting 2020 meer vorm krijgen. 'We kunnen het carnaval misschien groter maken en de optocht in de stad is ook wel een ding', aldus Berendsen, die opteert voor jaarlijks wisselende routes om ondernemers tegemoet te komen. 'Maar zeker is nog helemaal niks', benadrukt de organisator. 'Want het is nog niet zo makkelijk om alles met procedures en faciliteiten te regelen.'