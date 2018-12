Nieuwe dienstregeling openbaar vervoer Arnhem

ARNHEM - De nieuwe dienstregeling van het openbaar vervoer gaat op zondag 9 december van start. In de regio Arnhem worden de volgende wijzigingen doorgevoerd bij het busvervoer.

Lijn 10 Arnhem CS – Sportcentrum Papendal v.v.

De sneldienstritten in de ochtendspits krijgen een eigen lijnnummer 110. Lijn 110 rijdt niet door de wijk Heijenoord.



Lijn 13 Arnhem Centraal Station – Arnhem Klarendal v.v. rijdt niet meer op zaterdag en zondag. Op maandag tot en met vrijdag vervalt lijn 13 na 18.30 uur.



Lijnen 14 en 331 krijgen gewijzigde routes in Oosterhout. Lijn 14 rijdt de route via de Groenestraat en de busbaan (huidige route lijn 331) en stopt daar bij de halten Kruidenstraat, Jonagoldstraat, De Klif en Acquilastraat. Lijn 331 rijdt de route via de Griftdijk (huidige route lijn 14) en stopt daar bij de halte Terracottastraat. Beide lijnen rijden via de Griftdijk Noord richting Nijmegen v.v. en stoppen bij de halten Lent Dijkstraat en Lent Citadel College.



Lijn 27 Arnhem - Doetinchem v.v. rijdt op zondag van Arnhem naar Doetinchem voortaan een half uur later.



Lijn 33 Arnhem – Gendt – Nijmegen v.v. rijdt in verband met een reconstructie van de weg in Haalderen niet langs de halte Kolkweg. In Lent rijdt lijn 33 via de Turennesingel. De route via de Laauwikstraat vervalt.



Lijn 51 Wageningen – Arnhem v.v. krijgt er in de vroege ochtend in beide richtingen ritten bij. Ook worden de vertrektijden van lijn 51 en lijn 352 beter over de avond verspreid.

Op de buslijnen van Arnhem naar Apeldoorn v.v. (lijnen 43, 91 en 231) zijn er gewijzigde vertrektijden. Bij het treinverkeer zijn geen ingrijpende wijzigingen, behalve voor de trein tussen Tiel en Arnhem. Deze rijdt in de ochtendspits vaker door naar Arnhem.