'Plannen opening Lelystad Airport op losse schroeven'

DEN HAAG - Het openen van Lelystad Airport in 2020 lijkt opnieuw vertraagd. De Europese Commissie heeft bezwaar tegen de regeling waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat luchtvaartmaatschappijen wil dwingen vakantievluchten te verplaatsen van Schiphol naar Lelystad. Dat laat minister Cora van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer weten.

Het probleem is de verkeersverdelingsregel. De minister wil dat de luchtvaartmaatschappijen die op Lelystad komen, afkomstig zijn van Schiphol. Deze regel is in strijd met de Europese regelgeving.

GroenLinks: 'Goed nieuws'

Suzanne Kröger van GroenLinks is tegenstander van het vliegveld. Volgens haar staan de plannen voor het vakantievliegveld Lelystad Airport nu op losse schroeven: 'Dat Lelystad de vluchten van Schiphol zou overnemen was een harde randvoorwaarde van de coalitie. Dit is goed nieuws voor omwonenden, natuur en het klimaat.'

Coalitiepartijen D66 en de ChristenUnie lieten zich in het verleden kritisch uit over Lelystad. Dat Brussel akkoord zou gaan met de plannen van de minister was een harde eis. Beide partijen hebben veel kiezers in Gelderland.

ChristenUnie: 'Huiswerk voor minister'

Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie: 'Dit betekent opnieuw huiswerk voor de minister. de afspraak is dat Lelystad als overloopluchthaven van Schiphol zal dienen en niet leidt tot autonome groei van de luchtvaart.'

De uitbreiding van Lelystad Airport stuit onder meer op bezwaar in Overijssel en Gelderland. Inwoners zijn niet blij met het feit dat vliegtuigen van en naar Lelystad relatief laag komen aanvliegen. Pas na 2023 kan dit worden opgelost bij de herindeling van de vliegcapaciteit van het luchtruim. Deze dinsdag protesteerden Veluwenaren opnieuw in Den Haag.