Personenbusje en bier gestolen in Groenlo

GROENLO - In Groenlo is in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken in een woning. Daarbij werd een wit personenbusje gestolen.

De inbraak vond plaats tussen maandagavond 23.00 uur en dinsdagochtend 04.30 uur in een woning aan de Emmasingel. Of er iets is meegenomen uit de woning is onbekend. Wel werd het busje van de bewoner gestolen. De politie is op zoek naar getuigen of camerabeelden vanuit de omgeving.



In dezelfde nacht werd in Groenlo ook een vijftiental kratten bier weggenomen. Dit gebeurde bij een woning aan de Mesdagstraat. Ook hier is de politie op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord kunnen hebben.