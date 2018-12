Toonaangevend keurmerk voor Ziekenhuis Rivierenland

TIEL - Ziekenhuis Rivierenland in Tiel heeft het internationaal erkende JCI-kwaliteitskeurmerk gekregen. In Nederland was de NIAZ de belangrijkste auditorganisatie van ziekenhuizen, maar wereldwijd is de Joint Commission International (JCI) nu de belangrijkste auditorganisatie.

Met het Ziekenhuis Rivierenland erbij telt Nederland nu elf ziekenhuizen met dit gouden zegel. RadboudUMC in Nijmegen werd als eerste Gelderse ziekenhuis geaccrediteerd, op 1 juli 2017.

Kwaliteitsaudits (keuringen) horen er voor ziekenhuizen bij. Sinds enkele jaren is de JCI, van oorsprong Amerikaans, maar nu internationaal erkend, als nieuwe kwaliteitsstandaard beschikbaar voor Nederlandse ziekenhuizen. Ziekenhuizen kunnen zich vrijwillig aanmelden voor een audit, waarmee ze aan kunnen tonen dat de processen goed zijn geborgd, maar ook dat het beleid in de praktijk wordt gebracht en dat de patiëntveiligheid centraal staat.

25 keer ‘uitmuntend’

JCI kijkt bij de beoordeling naar alle afdelingen binnen het ziekenhuis, variërend van de zorgafdelingen, de behandelende afdelingen tot aan de ondersteunende diensten. Al deze afdelingen moeten een goedgekeurde werkwijze hebben om aan de kwaliteits- en veiligheidsdoelstellingen te kunnen voldoen. Ziekenhuis Rivierenland scoorde op 25 keuringselementen de kwalificatie ‘uitmuntend’.

Hiermee is erkend dat we uitstekende, kwalitatief hoogstaande en veilige zorg bieden. Bestuurder Paul Verploegen van Rivierenland

Bestuurder Paul Verploegen van Rivierenland: 'We zijn er trots op en heel blij, want het was een twee jaar durend programma, dat de hele organisatie raakt. Dat vieren we samen, maar belangrijker nog vind ik het feit dat hiermee is erkend dat we uitstekende, kwalitatief hoogstaande en veilige zorg bieden. JCI toetst de praktijk en kijkt tijdens de week dat hier vier auditoren hun werk doen vooral naar de patiënt: hoe wordt die behandeld, is dat op een veilige manier en hoe informeren we de patiënt over een ziekte of behandeling. Vooral voor onze patiënten uit het Rivierengebied ben ik blij met dit keurmerk, de zorg is van uitstekende kwaliteit, achter de schermen hebben we op gebied van onderlinge afspraken veel verbeterd. We zijn een ander ziekenhuis dan vóór JCI.'

Vijf keer 'suggestie ter verbetering'

JCI beoordeelt niet alleen of protocollen en zorgplannen netjes op papier staan, maar kijkt vooral naar wat ervan in de praktijk terechtkomt. Op vijf elementen kreeg het ziekenhuis suggesties ter verbetering. De ervaringen van patiënten zijn ook meegenomen in de beoordeling van de accreditatienormen.