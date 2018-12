Deel dit artikel:













Reconstructie Roermondsplein afgerond Foto: RTV Arnhem

ARNHEM - De reconstructie van het Roermondsplein is vrijwel gereed. Door de herinrichting is er een betere doorstroming van het verkeer in alle richtingen mogelijk en stoten voertuigen per dag 118 ton CO2 minder uit.

Over de lus op het verkeersplein reden dagelijks circa 18.000 auto's, dat zijn ongeveer 1325 voertuigkilometers. Nu deze extra bocht is verdwenen scheelt dat in reistijd en zorgt dat per dag voor minder CO2-uitstoot.



Automobilisten hebben de afgelopen weken al aan de nieuwe situatie kunnen wennen. De reconstructie van het verkeersplein is bijna afgerond; alleen de bewegwijzeringsborden aan de portalen moeten nog worden bevestigd. Dit gebeurt donderdagavond na 22.00 uur en is de laatste actie die gemeente Arnhem onderneemt, waarna de reconstructie is afgerond.



De werkzaamheden begonnen in juni 2018 en duurden daarmee zo'n half jaar.