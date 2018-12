Hof: geen reconstructie in zaak 'chaletmoord'

ERMELO - Het gerechtshof in Arnhem heeft dinsdag een verzoek tot het maken van een reconstructie in de zaak rond de zogeheten Ermelose chaletmoord afgewezen.

Het verzoek was gedaan door de advocaten van de hoofdverdachte in de zaak, Janet S. (33). Zij is eind 2016 door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van twintig jaar, voor doodslag op Ton Kuijf (58) uit Amersfoort. Het ontzielde lichaam van Kuijf werd op 14 maart 2014 door de brandweer in een brandend chalet in Ermelo gevonden. Het met tape en kabelbinders geknevelde lichaam was gewikkeld in plastic. Volgens het Openbaar Ministerie is Kuijf met een bijl en een mes 'afgeslacht'. S. ontkent.

De veroordeling van S. is grotendeels gebaseerd op de verklaring van medeverdachte Youri B. (34), aldus de advocaten. Aan de hand van de reconstructie wilden zij aantonen dat die verklaring niet kan kloppen.

