Remco Oversier: 'Als grote kerels moet je er uitkomen'

NIJMEGEN - Remco Oversier beweert dat NEC hem niet de laan uit heeft gestuurd als technisch directeur. 'Alles is in overleg gegaan. Er is gewoon een verschil van inzicht.'

Oversier lag al geruime tijd onder vuur bij de machtige investeerders van de club en de Raad van Commissarissen. De prestaties van de Nijmeegse club zijn dit seizoen ver onder de maat en vooral de technisch directeur moest het intern flink ontgelden. Vooral hem werd het sportieve verval grotendeels in de schoenen geschoven. Ook omdat Oversier als technisch directeur verantwoordelijk is voor het samenstellen van de huidige selectie. NEC staat op een beschamende negende plaats en heeft al acht punten minder dan koploper FC Den Bosch.

Verschil van inzicht

Oversier ontkent dat hij ontslagen is bij de al jaren chaotische geleide club. Hij had naar eigen zeggen nog wel kunnen blijven zelfs. 'Ik kan wel blijven zitten, maar als je het in de kern niet eens bent met over het technisch beleid, moet je ook een grote kerel zijn', zegt Oversier. 'Het komt niet van één kant zoals jij denkt. We verschillen van inzicht en als dat zo blijft, moet je er samen zien uit te komen. Wat dat verschil is? Dan moet ik op details ingaan en doe ik niet. Het heeft geen zin.'

Marcel Boekhoorn

Naar verluidt zou de grootste geldschieter van NEC Marel Boekhoorn op de achtergrond een hoofdrol hebben gespeeld bij het volgens bronnen gedwongen vertrek van Oversier. NEC verloor al vijf keer dit seizoen. Dieptepunt was de 5-1 nederlaag in Nijmegen tegen FC Oss. Doel in het tweede jaar eerste divisie op rij is terug te keren naar het hoogste niveau. Maar die missie lijkt verder weg dan ooit. 'Mijn handtekening staat onder deze selectie. Ik ben dus meer dan vorig seizoen verantwoordelijk', zei Oversier onlangs al bij Radio Gelderland.

Chique oplossing

Oversier benadrukt dat deze chique uitweg het beste is voor de club. 'Voor NEC en ook voor mij was doorgaan niet goed. Dan moet je gaan voor de beste oplossing. Je moet het ook los zien van de resultaten. Ik wil voldoening hebben in dat waar ik in geloof. Het is een proces waar je samen in zit en als je niet op één lijn zit over welk beleid je moet voeren, moet je de overeenkomst beëindigen', aldus Oversier die geen zwaar aangeslagen indruk maakt.

Rust

'Natuurlijk, ik moet nu wel even tot mezelf komen. Ik neem dit telefoontje op, maar verder wil ik nu een tijdje rust', zegt de technische man die het anderhalf jaar volhield in het broeinest van de Goffert. Oversier had nog een contract voor onbepaalde tijd. Dat is afgekocht door NEC. De club draagt overigens al jaren een zware schuldenlast met zich mee. Trainer Jack de Gier blijft voorlopig buiten schot en lijkt nog over voldoende krediet te beschikken.

Zie ook: Technisch directeur Oversier per direct weg bij NEC