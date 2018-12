Voerman Museum Hattem presenteert ‘Pittoresk Hattem’ nu ook als boek

HATTEM - Het Voerman Museum Hattem heeft voor de nieuwe expositie ‘Pittoresk Hattem’ een speciaal boek uit te geven. Dit boek verschijnt half december en is een geheel herziene uitgave van ‘Schilders van Hattem’ uit 1991.

Oer-versie

‘Schilders van Hattem’ verscheen toen ook ter gelegenheid van een nieuwe tentoonstelling. Het boek was samengesteld om te laten zien waarom en hoe een aantal schilders in de loop der tijd in en rond Hattem geschilderd hebben. Deze ‘oer-versie’ bracht tientallen kunstenaars voor het voetlicht die in Hattem een bron van inspiratie hebben gevonden en de stad in tekeningen of schilderend hebben vastgelegd. En daarmee is al snel de link gelegd naar de huidige expositie ‘Pittoresk Hattem’, die sinds november in het museum te zien is.

Gevarieerde expositie

Ook deze tentoonstelling maakt duidelijk dat Hattem een grote aantrekkingskracht op schilders van diverse pluimage heeft gehad en nog altijd de verbeelding van kunstenaars prikkelt. Want ‘Pittoresk Hattem’ toont de schilderachtige kant van de stad aan de IJssel, maar wel op een hele gevarieerde wijze.

Aansprekende namen

Tegelijk met de expositie verschijnt nu dus ook het boek ‘Pittoresk Hattem’. Het nieuwe boek biedt nog steeds een prachtig overzicht van de schilders die hun werk aan Hattem hebben gewijd. Onder de schilders die hier aan bod komen zijn Jan Voerman senior, Jan Voerman junior, Reinier Bakels, Cornelis Springer, Jan Cornelis Tiele, Jan van Vuuren, Jo Koster en Cornelis Vreedenburgh.

Eigen beheer

‘Pittoresk Hattem’ wordt door het Voerman Museum Hattem in eigen beheer uitgegeven. Het boek is vanaf 18 december te koop in de winkel van het Voerman Museum Hattem. Bestellen kan ook via info@voermanmuseumhattem.nl