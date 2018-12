15 Gelderse restaurants voor het eerst in Gault&Millau 2019

De nieuwe Nederlandse Gault&Millau Gids 2019 is gepresenteerd en Gelderland doet het goed. Er worden 55 Gelderse restaurants genoemd in de gids. Daarvan staan er vijftien dit jaar voor het eerst in de prestigieuze lijst. De Gault&Millau wordt gezien als tegenhanger van de bekende Michelin-sterrengids.

Een van die nieuwe restaurants in de zestiende Gault&Millau-gids is nog maar vijf maanden open, namelijk Cuisson in Arnhem van chef-kok Bram Roelofs. Hij behaalde het minimale aantal punten om op de lijst te komen, namelijk 12 punten van de maximaal haalbare 20 punten. De inspecteur die zijn restaurant als mysteryguest bezocht schreef daarover: 'Bij Cuisson komt chef-eigenaar Bram Roelofs zelf aan tafel vragen waar je zin in hebt. Perfectionisme, passie en creativiteit proeven we in zijn diamanthaas met fijngemalen buikspekcrunch en kerriemayonaise. We komen terug!'.

Beluister hier het interview met chef-kok Bram Roelofs, dat presentator Frank van Dijk met hem had (de tekst loopt door onder de audio):

Het beste restaurant in Gelderland blijft overigens De Leest in Vaassen, met bíjna de maximaal haalbare 20 punten: 19 punten... De Leest moet alleen nog De Librije uit Zwolle en Manoir Restaurant Inter Scaldes uit het Zeeuwse Kruiningen voor zich laten met beide 19,5 punten. Dit zijn restaurants die het klappen van de zweep kennen, maar er worden ook nieuwe ontdekkingen gedaan, buiten de geijkte restaurants om. De Ontdekking van het Jaar is volgens Gault&Millau ook een Gelders restaurant: Rijnzicht in Doornenburg. En er wordt ook gekeken naar het exterieur. Zo kreeg Kasteel Engelenburg in Brummen de prijs voor het Beste Terras van het Jaar.

Grootse toekomstplannen voor Gault&Millau

Omroep Gelderland belde met de nieuwe uitgever en managing director van de Nederlandse restaurantgids, Godfried van der Lugt. Hij nam de titel in maart van dit jaar over van voorganger Jan van Lissum en heeft grootse toekomstplannen. Want er zijn sinds de overname in maart duizenden restaurants in Nederland bezocht door bijna dertig, veelal nieuwe inspecteurs. Uit die inspecties zijn ruim 700 restaurants gekomen die 12 punten of meer scoorden. Dat minimum was voorheen 11 punten, dus de lat lag dit jaar voor het eerst hoger. En toch kan het aantal restaurants dat getest gaat worden en een plekje krijgt in de gids voor 2020 best hoger uitvallen. Want nu zijn er 12 maanden om te testen in plaats van de 9 maanden sinds de overname.

Maar hoe komt een restaurant op de lijst van Gault&Millau? Volgens Van der Lugt wordt er vanuit de organisatie gevolgd welke chef-kok van restaurant wisselt of voor zichzelf begint. De verschuivingen worden goed bijgehouden. Ook vanuit leveranciers of andere bronnen komen tips binnen over bovengemiddeld goede restaurants. Daaruit wordt een lijst samengesteld van restaurants die worden vereerd met een bezoekje door een van de inspecteurs. Dat zijn mensen met een goed ontwikkeld smaakpalet en veel kennis over gastronomie en horeca. Zij komen anoniem een hapje eten en bestellen dan minimaal drie gerechten van de kaart. En wel gerechten waar kennis en kunde voor nodig is: 'We vragen de inspecteurs om weg te blijven van oesters en kaasplankjes, want daarvoor hoef je niet te kunnen koken', aldus Van der Lugt.

'Het bord is leidend'

Het aantal punten wordt vooral bepaald door het eten. 'Het bord is leidend. De hele ervaring telt mee, maar de gerechten wegen het zwaarst. Ook de adviezen met betrekking tot de wijnkaart worden meegeteld.' De inspecteurs nemen foto's van de gerechten, stellen een uitgebreid rapport op en daaruit komt dan een cijfer naar voren. Dat cijfer moet dus minimaal 12 zijn, anders komt het restaurant niet in de gids.

Op de vraag of er inmiddels al sprake is van een echt Hollandse keuken, antwoordt de uitgever met een duidelijk 'Nee!'. Maar zoals altijd wordt de soep nooit zo heet gegeten als opgediend. De meeste chef-koks worden weliswaar klassiek Frans opgeleid: 'Maar we ontwikkelen inmiddels wel een heel eigen keuken. Of je die Hollands kan noemen? Nee. Het is een combinatie van verschillende stromingen en keukens. Nederland behoort inmiddels tot de top 5 van beste gastronomische landen. En dat is toch een heel mooi en spannend vooruitzicht.'

De 55 beste Gelderse restaurants

Onderstaand de beste 55 restaurants van Gelderland volgens de Gault&Millau Gids 2019, op volgorde van het meest gehaald aantal punten en daarna vestigingsplaats. De restaurants die voor het eerst in de lijst voorkomen staan als NIEUW aangemerkt.

19 punten

De Leest in Vaassen

17.5 punten

't Nonnetje in Harderwijk

16 punten

Het Koetshuis in Bennekom

De Kromme Dissel in Heelsum

15.5 punten

TERRAS VAN HET JAAR - Kasteel Engelenburg in Brummen

Het Roode Koper in Leuvenum

15 punten

NIEUW - Fizzy Restaurant in Epe

Basiliek in Harderwijk

De Echoput in Hoog Soeren

Vesters in Nijmegen

O Mundo in Wageningen

14.5 punten

ONTDEKKING VAN HET JAAR + NIEUW - Rijnzicht in Doornenburg

NIEUW - Flicka in Kerkdriel

PRIJS/PLEZIER VAN HET JAAR + NIEUW - Huisje James in Ugchelen

14 punten

Twenty2 in Apeldoorn

De Steenen Tafel in Arnhem

PUUR M in Berg en Dal

NIEUW - Tante Blanche in Brummen

NIEUW - Orangerie de Pol in Doetinchem

't Raedthuys in Duiven

De Sjalot in Nijmegen

The Hunting Lodge in Rozendaal

La Folie in Zaltbommel

13.5 punten

NIEUW - De Portier in Nijmegen

13 punten

De Fuik in Aalst

Sizzles in Apeldoorn

La Belle Source in Arnhem

Memories of Asia in Arnhem

NIEUW - 't Amusement in Arnhem

Villa Ruimzicht in Doetinchem

Le Papillon in Elburg

Ratatouille in Harderwijk

Hoogheid in Hoog Soeren

De Salentein in Nijkerk

Bistro Flores in Nijmegen

Witlof in Nijmegen

De Tuinkamer in Ruurlo

12 punten

Kromhout in Andelst

NIEUW - Brasserie Vieux Paris in Arnhem

NIEUW - Cuisson in Arnhem

NIEUW - De Groen in Arnhem

Dining 56 in Arnhem

Oranjerie in Barneveld

NIEUW - Pincho-café Kuhlman in Barneveld

NIEUW - Robin Food in Beekbergen

In geuren en kleuren in Berg en Dal

NIEUW - Olliemölle in Borculo

Eten & Drinken in Geldermalsen

Lime Restaurant in Malden

Het Lemke in Nijmegen

Het Savarijn in Nijmegen

De Weeghbrug in Wamel

Strandlodge in Winterswijk

La Provence in Zaltbommel

NIEUW - Eet-Lokaal in Zevenaar

